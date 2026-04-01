Krtkův dort ve velikonočním kabátku

1.4.2026

…a navíc slaví narozeniny! Poznáte ho na první pohled podle jeho typického tvaru krtince. Krtkův dort Originál od Dr. Oetker je nejznámější a dlouhodobě nejprodávanější směsí na pečení v České republice. Už 25 let je hvězdou rodinných oslav i dětských narozenin. Stal se nejoblíbenějším dortem napříč generacemi, přinášející radost malým a velkým během slavnostních chvil i všedních dní.

Krtkův dort letos slaví krásné jubileum, a to dokonce ve speciálním balení zlaté edice 25 let. Lahodný kakaový korpus, nadýchaná šlehačková náplň s čokoládovými vločkami a sladké banány. To je kombinace, které nelze odolat, a která baví všechny věkové kategorie. A právě tuto oblíbenou chuť můžete letos zažít ještě trochu jinak.

Dort inspirovaný jarní přírodou
Krtkův dort přichází v nové podobě, která dokonale ladí s probouzející se přírodou. Limitovaná jarní edice Krtkův dort Green & White ve svěžím zelenobílém designu zve
k domácímu pečení, které je nejen snadné, ale i nápadité. 25. narozeniny si zaslouží něco opravdu výjimečného, a právě tento dort okouzlí jak svou chutí, tak i na pohled.
Pečení Krtkova dortu Green & White v jarní edici se mění v malou oslavu plnou barev
a radosti. Zelenobílý základ přímo vybízí ke kreativitě. Můžete malovat květiny, veselé postavičky, jednoduché vzory nebo se inspirovat obrázkem na obalu. Zdobení je zábavou pro celou rodinu a děti si ho užijí obzvlášť. Součástí balení je právě originální žlutá zdobicí tubička, se kterou můžete vytvářet vlastní hravé motivy.
Krtkův dort Green & White má svou jedinečnou mechově zelenou barvu díky barvivu získanému ze zelených rostlin. Vyzkoušet ale můžete také Krtkův dort Black & White s exkluzivní recepturou s intenzivním černým kakaem, bez přidaných barviv, v moderním černém trendy provedení. Ať už si vyberete jakýkoliv, pečení zvládnete rychle a bez stresu a výsledek je vždy efektní.

Jasný postup, dokonalý výsledek
Snadná příprava je jedním z důvodů, proč je Krtkův dort Dr. Oetker tak oblíbený. I když nebudete mít o Velikonocích příliš času nazbyt, přípravu rychle a lehce zvládnete třeba společně s dětmi. V balení najdete ty nejdůležitější ingredience – směs na korpus, směs na šlehačkovou náplň a čokoládové vločky. Na těsto budete dále potřebovat 100 g změklého másla, 2 vejce a 75 ml polotučného mléka. Na přípravu náplně využijete 3 banány, 500-600 ml 33% smetany ke šlehání
a 100 ml studené vody. Úspěch bude vždy zaručen, stačí postupovat krok za krokem podle návodu na balení.

