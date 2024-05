KukiKuk – veliké kartičky pro malé ručičky

Hledáte hru pro své batole? Sáhněte po některém z kousků unikátní řady českého výrobce her a hraček EFKO. Právě totiž uvádí ve spolupráci s firmou Betexa řadu vzdělávacích her pro batolata s názvem „KukiKuk“. Autorem edice je zkušený autor her Tomáš Bělka, který při jejich tvorbě spolupracoval s pedagogy a dětskými psychology, autorkou rozkošných kreseb, které provází celou řadu, je pak ilustrátorka Ema Sazama.

Každá z dvanácti her obsahuje kvalitně zpracované silné dílky navržené tak, aby skvěle padly do malých dětských ručiček a zároveň zohlednily potřeby a schopnosti kojenců i batolat. V nabídce najdete kontrastní karty pro miminka, lota, pexesa, puzzle a další hry vytvořené na míru batolatům. Výrobky jsou kompletně vyrobeny v České republice v režimu normy FSC®. Tato norma zaručuje, že byly použity materiály vyrobené pouze ze dřeva pocházejícího z udržitelně spravovaných lesů. Ke hrám rodiče navíc dostávají do rukou i srozumitelné rady v jakém stádiu vývoje dítěte jednotlivé hry použít. Střídáním her pak rodiče děti vždy spolehlivě nejen zabaví, ale i smysluplně rozvíjí.

V prvních měsících života mají kojenci omezenou schopnost vidět barvy a detaily. Jejich oči jsou přitahovány jen

k vysokému kontrastu, který jim pomáhá rozlišovat objekty ve svém zorném poli. V tomto vývojovém stádiu můžeme rozvíjet jejich zrak a paměť takzvanými kontrastními obrázky. Ty jsou založeny na zobrazení velmi jednoduchých a zřetelných tvarů. Učí děti fixovat zrak a rozeznávat základní obrysy. Tuto dovednost trénuje novinka z nové řady her KukiKuk „Kontrastní karty pro miminka“.

S věkem rostou nároky

Rozvoj mentálních schopností batolat žádá jiné impulzy než u kojenců. Je dobré zaměřit se na trénink paměti, řešení problémů, zpracování informací a rozvoj hrubé i jemné motoriky. I v tomto případě hrají nezastupitelnou roli kvalitní speciálně navržené hry. Ty umožňují dětem objevovat a učit se v bezpečném prostředí. Pro tuto věkovou skupinu je určeno více než deset dalších her a skládaček značky KukiKuk. Jejich unikátnost spočívá ve velikosti herních komponentů i zpracování jednotlivých titulů, které vyplňují chybějící segment kvalitních her pro batolata. Najdeme zde pexesa, skládačky, puzzle, loto hry a podobně.

Ilustrátorka Ema Sazama vtiskla hrám svěží hravou podobu a barevnost. O svém zapojení do projektu uvedla: „Od roku 2023 spolupracuji na nové sérii her KikiKuk, a to nejen proto, že je to pro mě příležitost tvořit s lehkostí a fantazií, ale protože jsem také máma. A tyto hry jsou přesně to, co chci dopřát mým dětem – rozvoj i zábavu. Hry KukiKuk jsou skvělou kombinací pestrosti, veselého dovádění, ale i soustředění a kvalitního zpracování. Určitě by v pokojíčku vašich dětí neměly chybět“.