Lehké jako vánek…

Čistit a hydratovat je základní pravidlo pro dosažení zdravé a krásné pleti. V horkých letních dnech to platí dvojnásob. Květinové pleťové vody zvládnou obojí a mají nezastupitelnou roli v péči o pleť.



Květinové vody celkově zvyšují vlhkost pleti, jemně ji dočistí, osvěží a také tonizují. Jejich použití je velmi příjemné díky jemné květinové vůni čistě přírodního původu. Mohou být kdykoli po ruce jako osvěžující obličejová sprcha v horkém dni, v klimatizovaném prostředí nebo na cestách. Nejen pleť, ale i vlasy vypadají tím lépe, čím častěji je zvlhčujeme. A květinové pleťové vody mohou nakonec používat i muži jako vodu po holení.

Kromě toho, že pleti přinášejí okamžité osvěžení v podobě voňavé mlhy, květinové vody můžete použít i jinak – výborně poslouží např. k obkladům při podráždění pokožky. Dále je můžeme použít k inhalacím, po holení a depilaci, do zvlhčovačů vzduchu nebo ke koupelím. Vhodné jsou také do vlasů jako rychlá pomoc při jejich rozčesávání.

Tři kroky k přirozeně krásné pleti

Ideální je použít květinovou pleťovou vodu s vaší obvyklou pečující kosmetikou ve třech krocích ráno a večer:

Čištění Hydrofilní odličovací olej důkladně a jemně čistí nalíčenou i nenalíčenou pleť.

Tonizace Květinová pleťová voda, kterou si vyberete podle typu své pleti, dodá pleti vláhu, jemně ji dočistí, osvěží, tonizuje a zanechá ji dokonale uvolněnou.

Regenerace Použitím regeneračního obličejového olej docílíte, že vaše unavená pleť bude opět hebká, svěží, hydratovaná a bez známek stárnutí.

Jak se získávají květinové pleťové vody?

Květinové pleťové vody vznikají při výrobě éterických olejů parovodní destilací listů nebo okvětních lístků rostlin. Při tomto procesu na sebe vážou blahodárné látky – rostlinné vosky (hojí a regenerují pokožku) a rostlinné biostimulátory (obnovují přirozené funkce pokožky, hydratují, urychlují hojení). Jsou to skutečně čistá přírodní tonika s extrémně velikým množstvím účinných látek, na rozdíl od některých produktů, které jsou vyrobené smícháním destilované vody a éterického oleje za použití syntetických emulgátorů, konzervantů a vonných látek.

