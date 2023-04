Láska skrze dotek

Něžný dotek je nesmírně důležitý pro vytváření vzájemného vztahu rodiče s miminkem. Novorozenci ještě nemají plně vyvinutý zrak a o to víc svět vnímají prostřednictvím dalších smyslů, například hmatu. Pokožka novorozeňátek je mimořádně citlivá, a pokud se miminko narodilo před plánovaným termínem, o to více. To ho pak může rušit i nepohodlný pásek od plenky nebo špatná velikost či manžetky škrábající na nožičce.

Značka Pampers proto již před lety využila svoje zkušenosti s péčí o jemnou dětskou pokožku a začala vyrábět miniaturní plenky pro předčasně narozené děti. Nyní se i vy můžete podílet na tom, aby byly dostupné všem předčasňátkům v českých porodnicích. Při nákupu jednoho balení jakýchkoli plenek nebo ubrousků Pampers totiž věnuje jednu plenku Preemie Protection předčasňátkům. A počty jsou jednoduché – čím více koupených balení, tím více pohodlí předčasně narozeným miminkům!

Klokánkování – intenzivní forma doteku

Podle průzkumů Pampers se 60 % rodičů cítilo po předčasném narození jejich miminka bezmocně, 44 % z nich dokonce provinile. S těmito pocity dovede pomoci metoda klokánkování, která spočívá v tom, že miminko leží na hrudi rodiče a dotýkají se vzájemně holou kůží. Předčasňátko se díky tomuto intenzivnímu doteku uklidní, poslouchá tlukot srdce a dech rodiče a díky tomu se i jeho tepová frekvence a dýchání stabilizuje. Lépe pak spinká a rychleji sílí.

Lucie Žáčková, ředitelka organizace Nedoklubko, která pomáhá se o předčasňátka v perinatologických centrech a na neonatologických odděleních starat, k tomu vysvětluje: „Klokánkování je metoda, která se využívá především u miminek, která se narodila předčasně. Spočívá v tom, že je dítě přikládáno přímo na tělo matky či otce, kůží na kůži. Tento přímý dotek dítěti simuluje bezpečné prostředí, připomíná mu prostředí dělohy a pomáhá mu dozrát. Rodičům pak psychicky pomáhá srovnat se s nastalou situací.“

Citlivá pokožka předčasňátek

Kůže předčasně narozených miminek je sytě růžová, v některých případech až skoro průsvitná, protože ji ještě nechrání svrchní vrstva ani tuk. O to intenzivněji děťátka cítí každý dotek z okolního prostředí. Vybavení perinatologických center proto musí být speciálně uzpůsobené, aby citlivé smysly takto malinkých miminek nerušilo.

Značka Pampers před lety vyvinula malinké plenky Preemies, jejichž hedvábná jemnost a hladké materiály poskytují miminkům veškerý potřebný komfort. Plenka má oboustranný design, to znamená, že není při přebalování v rychlosti nutné myslet na to, kde je přední a kde zadní strana. Plenka má pupečníkový výřez vepředu i vzadu a celoplošné zapínání s opakovaně připevnitelnými pásky, které umožňující zdravé polohování. Je tvořená prodyšnými vrstvami, aby mohla pokožka miminka volně dýchat a zůstávala v suchu po dobu až šesti hodin. K tomu dopomáhá i absorpční jádro a dvojité manžety.

Můžeme všichni těmto malinkým miminkům nějak pomoci?

Miniaturní plenky Preemies se vyrábí ve třech velikostech. Nejmenší z nich jsou určené už pro miminka vážící pouhých 500 gramů! Společnost Procter & Gamble, pod kterou značka Pampers spadá, je do českých porodnic dodává zdarma. A nyní se může do pomoci zapojit každý, kdo aktuálně nakupuje plenky nebo ubrousky! Při nákupu jakéhokoli produktu Pampers v prodejně dm nebo na e-shopu totiž P&G věnuje jednu malinkou plenku Preemie Protection pro dalších předčasňátkových 6 hodin v suchu. Akce platí až do 31.5.2023.