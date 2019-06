V letadle s malými dětmi

Aby vaše nervy nezasáhly turbulence, připravte se na cestu co nejdůkladněji. Zde je pár informací, které by se mohly hodit.

BEZPEČNĚ SEDĚT

Jak usadím své dítě co nejbezpečněji?

V zemích Evropské unie mají letadla speciální pásy: jimi se připoutá dítě, sedící na klíně dospělé osoby. Tak nepotřebuje vlastní sedadlo a platí většinou jen poplatek ve výši do desetiny ceny letenky. Ale tento pás má jednu velkou nevýhodu: v případě nouzového přistání může dospělý na dítě tlačit obrovskou silou, to je pak touto silou tlačeno proti pásu. U malých dětí lze požádat o speciální koš nebo tašku, kde dítě můžete položit. Ty většinou visí nebo leží v přední části letadla. Mnohem jistější, a také bezpečnější ale je, koupit dítěti vlastní místo a usadit ho do dětské autosedačky. Některé letecké společnosti je půjčují, nebo si můžete vzít sedačku vlastní. Mnoho aerolinií to umožňuje. Raději se ale informujte předem. Povoleny jsou jen některé typy sedaček, je proto třeba předem se ujistit, jestli zrovna ta vaše sedačka je autorizovaná pro přepravu v letadle. Na informacích dané letecké společnosti vám to jistě prozradí.

Od jakého věku má mít dítě vlastní sedadlo?

Z výše uvedených důvodů je nejbezpečnější, když má dítě vlastní sedadlo hned od začátku. Z právního hlediska je to nutné až od druhého roku věku. Dítě od dvou do dvanácti let platí zhruba dvě třetiny ceny letenky, v některých případech i plnou cenu. Ostatně minimálně do výšky 1,25 m se doporučuje děti umístit do autosedačky, aby je v případě nouzového přistání nevhodně netlačil běžný bezpečnostní pás.

Lze si rezervovat konkrétní místo předem?

Ano, a nejlépe už při zamlouvání letenek. Myslete na to, že například prostory okolo nouzových východů nejsou vhodné pro rodiny s dětmi, protože ten, kdo tam sedí, musí být schopen v případě nouze pomáhat ostatním pasažérům.

ZBYTEČNĚ SE NESTRESUJTE – PŘIPRAVTE SE!

Můžeme si vzít do letadla kočárek?

Ano, většinou je to možné, ale přepravovat ho lze jedině v zavazadlovém prostoru. Proto je důležité umístit na kočárek štítek se jménem. Po příletu do cílové destinace si kočárek opět vyzvednete u výdeje zavazadel. Některé aerolinie nabízejí kočárky k pronájmu.

Mohou rodiny nastupovat jako první?

Ano, pasažéři s dětmi mají většinou přednost. Má to výhodu, že se stihnete v klidu usadit, ale má to i nevýhodu, že čas do odletu je o to delší. Varianta je, že jeden rodič nastoupí dřív a připraví místa pro ostatní členy rodiny. Druhý rodič pak s dětmi vejde do letadla až těsně před odletem.

Jak předejít bolení oušek u dětí při startu?

Malému dítěti dejte dudlík, trochu pití nebo ho přiložte k prsu. Tím by se změna tlaku měla vyrovnat bez problémů.

Co byste ještě měli mít s sebou?

– Teplé ponožky, aby dítě mohlo běhat na palubě i bez bot.

– Šátek kolem krku a teplý svetr – v letadle bývá obvykle chladno.

– Oblíbené písničky či pohádky na nějakém nosiči.

– Kapky do nosu např. s mořskou vodou, abyste udrželi sliznici vlhké.

JÍDLO A PITÍ

Mohu vzít dítěti kaši a lahvičku s pitím do příručního zavazadla?

Ano, pokud je to v množství, které je povoleno.

Je na palubě k dispozici i speciální jídlo pro děti?

Při letech na delší vzdálenosti jsou na palubě i dětská menu. Jistější je, když si je před letem rezervujete. Na palubě bývají i skleničky s dětskou výživou. Pokud ale máte oblíbenou značku, raději si ji vezměte s sebou. Stejně tak jako oblíbenou svačinku vašich větších dětí.