Letní pravidla pitného režimu

Jak si nezkazit krásné slunečné dny, vysněnou dovolenou a chvíle odpočinku? Pít čistou pramenitou vodu a přírodní minerálky dřív, než se ohlásí žízeň!

„Dehydratace neboli nedostatek tekutin v těle není spojená jen se ztrátou vody jako takové, ale také se ztrátou minerálních látek. Dehydratace může postihnout všechny věkové kategorie, a i když k ní ve značné míře přispívá teplé počasí, ne vždy musí být na vině – stačí horečka nebo průjem. Na nedostatek tekutin reaguje tělo pocitem žízně. Ten je daný vzestupem některých iontů a hormonů v krvi,“ vysvětluje Mgr. Alice Menšíková, DiS., záchranářka a lektorka první pomoci. Napít se až při pocitu žízně, to už je pozdě. Pít se musí daleko dříve, než pocit žízně nastane. Tekutiny by se měly pít v menším množství po celý den. Stalo se dobrým zvykem nosit si nápoje s sebou, pokud není možnost delší dobu se napít. „Lidé mladší a středního věku nemají problém vypít dostatečné množství tekutin, u seniorů se může vytrácet potřeba pít. V takovém případě musí být sklenice s nápojem stále na očích, popřípadě může potřebu napití připomínat budík,“ radí odborná konzultantka AquaLife Institutu v oblasti nutriční terapie Mgr. Lucie Růžičková.

Dehydratace, konzumace tučných jídel a alkoholu vedou jak k riziku vzniku neinfekčního zánětu žaludku (akutní gastritidy), tak k riziku žlučníkových obtíží a v nejtěžších případech i akutního zánětu slinivky břišní (akutní pankreatitidě). K zažívacím potížím přispívají také vyšší letní teploty, kdy hrozí riziko zhoršeného prokrvení trávicího traktu. Proto je vhodné konzumovat stravu, která nebude příliš zatěžovat trávicí trakt, důsledně dbát na pitný režim, a pokud dochází ke zvýšenému pocení, doplňovat s tekutinami i minerální látky, především sodík, draslík a hořčík.

Základní denní potřeba tekutin se v běžných podmínkách bez nadměrné tělesné aktivity pohybuje kolem 1500-2000 ml, při horku, sportu, vyčerpání nebo průjmu potřeba tekutin samozřejmě stoupá. Navýšení příjmu tekutin je individuální, musí pokrýt veškeré ztráty, které jsou potřebné k zotavení. Nejlepším ukazatelem je zbarvení moči – světlá barva ukazuje na dostatečný pitný režim, tmavě žlutá barva znamená nedostatek tekutin a hrozící dehydrataci.

Mgr. Lucie Růžičková, vedoucí nutriční terapeutka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, doporučuje: „Jednou z nejvhodnějších variant k doplnění tekutin je voda. Spolehlivě utiší pocit žízně, neobsahuje žádnou energii a je chuťově neutrální. Do pitného režimu je užitečné zařadit i vody s obsahem minerálních látek. V horkých dnech se více potíme, a ztrácíme tak více tekutin spolu s minerálními látkami. Nadměrný příjem obyčejné vody pak může spíše ublížit než pomoci. Díky ztrátám minerálních látek a následnému zavodnění bez jejich přidání se totiž naruší vodní hospodářství organizmu, což může mít i vážné následky.“

Pro každodenní pití u lidí bez rozlišení věku a zdravotního stavu jsou vhodné slabě a středně mineralizované vody (s obsahem rozpuštěných pevných látek do 1000 mg/l). Silně mineralizované vody jsou vhodné při velké zátěži v namáhavých provozech, v letním období, při sportu nebo průjmových onemocněních a horečkách, kdy je třeba tělu doplnit nejen tekutiny, ale i minerální látky. Mezi přírodními minerálními vodami si můžeme vybírat ty nejvhodnější s ohledem nejen na naše chutě, ale také na aktuální zdravotní stav a životní styl. K tomu slouží informace na etiketě láhve.

„K utišení žízně není vhodné podávat příliš sladké nápoje, které mohou navodit pocit uspokojení chutí. Sladká chuť je velmi návyková a obzvlášť pro děti příjemná až lahodná. Děti se nesnadno odnaučují sladké chuti nápojů. Cukry ve slazených nápojích dodávají tělu pouze tzv. prázdnou energii, která zvyšuje energetický příjem, vedoucí k nežádoucímu zvyšování hmotnosti a zvýšené kazivosti zubů. I 100% džusy obsahují poměrně velké množství sacharidů z ovoce, proto je vhodné ředit je vodou, nejméně v poměru 1 díl džusu a 4 díly vody,“ dodává Mgr. Růžičková.

Letní patero pitného režimu podle AquaLife Institutu:

1. Nápoje pijte po celý den, ne najednou velké množství (tj. více než 250 ml) – vedle obyčejné vody zařaďte do pitného režimu vody s obsahem minerálních látek.

2. Při horku, sportu, vyčerpání nebo průjmu příjem tekutin zvyšte – můžete se řídit barvou moči, která by měla být světlá (tmavě žlutá znamená nedostatek tekutin a hrozící dehydrataci).

3. Nepijte, až když máte žízeň, to už je pozdě – napít se musíte daleko dříve, než pocit žízně nastane.

4. Pokud nemáte pocit žízně, snažte se mít nápoj stále na očích, popř. si potřebu pití připomínejte budíkem – dostatečná hydratace organizmu pomáhá také při úpalu nebo úžehu.

5. V případě zvýšeného pocení doplňujte s tekutinami i minerální látky, především sodík, draslík

a hořčík – k tomu se nejlépe hodí přírodní minerálky.

Zdroj: www.aqualifeinstitute.cz