Letní program na zámku Loučeň v duchu Robina Hooda

Loučeňský zámecký park se koncem července a po celý srpen promění v tajemné místo plné nejkrásnějších romantických příběhů krále zbojníků Robina Hooda. Loučeňský zámecký park se rázem promění v Sherwood

a vtáhne zúčastněné do dávné doby legend a středověku. Děti budou Robinovi a jeho družině pomáhat pašovat jídlo do Sherwoodu, utkají se s Rolandem, budou poznávat lesní rostliny a zvířata, naučí se střílet z katapultu

a další dovednosti nezbytné pro přijetí do družiny Robina Hooda.



„Zámek Loučeň připomene akcí Robin Hood dobu poloviny 19. století, období romantismu, kdy vznikala ta nejkrásnější díla idealizující období dávných dob a jejich hrdinů. Ve Francii právě Alexander Dumas napsal Tři mušketýry, v Anglii je velice populární román Ivanhoe a stále větší oblibě se těší příběh lidového hrdiny Robina Hooda. Program v zámeckém parku proběhne od 30. července do 31. srpna vždy v úterý, středu, čtvrtek a sobotu od 10:00 do cca 17:00 hod. Mimo to

v zámecké expozici návštěvníky každý den přivítá Její Jasnost kněžna nebo jiný člen knížecí rodiny Thurn-Taxis při pravidelných dětských a klasických prohlídkách a připraveny jsou i sladké čokoládové prohlídky,“ uvádí Ing. Kateřina Šrámková, majitelka zámku Loučeň. „Doporučujeme návštěvníkům, aby si na návštěvu vyhradili alespoň 3-4 hodiny. Jedná se o celodenní zážitek. Návštěvu zámeckého parku, kde uvidíte Robina Hooda a jeho družinu a projdete přitom

i 12 labyrintů a bludišť, lze spojit s prohlídkou zámku nebo třeba piknikem. Ty si lze objednat prostřednictvím našich webových stránek,“ dodává Kateřina Šrámková.

Děti v zámeckém parku budou moci plnit zbojnické úkoly, pomáhat Robinovi a jeho rodině v boji se zlým šerifem. Shlédnou scénky z dávných dob v zámeckém amfiteátru, navštíví zbojnické ležení. Robin Hood a jeho skupina je naučí střílet z luku, v restauraci bude připraveno chutné menu včetně zámecké vyhlášené Ftipné kaše. Především dívky si budou moci vyrobit pěkné rukodělné věci v polštářkové dílně. Každý malý návštěvník, který prokáže svoji obratnost, sílu

a odvahu, dostane na památku několik drahých kamenů ze sherwoodského pokladu. Na závěr ho čeká i sladké překvapení v rámci celodenního programu, určeného zejména rodinám s dětmi.

Scénky s příběhy Robina a Marion

Součástí programu Robin HOOD budou i dobové scénky, ve kterých se utká Robinova družina s nottinghamskými zbrojnoši. Ty proběhnou v zámeckém amfiteátru během celého dne. Při těchto scénkách budou děti odkrývat příběh Robina Hooda a lady Marion. Program Robin Hood bude v uvedené dny vždy od 10.00 do 17.00 hodin.

Více informací včetně podrobného programu na www.zamekloucen.cz