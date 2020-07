Letní zábava pro děti: variabilní dětské hřiště!

Skluzavky, prolézačky i dětská hřiště pomáhají dětem k všestrannému rozvoji a jsou také skvělým zdrojem zábavy a dětského nadšení. Zabaví se na dlouhé hodiny…

A nejen to. Prolézání a překonávání překážek děti učí pracovat s váhou vlastního těla a udržuje je v kondici a dobré náladě. Dětské hřiště 8v1 od značky Little Tikes lze sestavit až osmi různými způsoby, a proto děti jen tak neomrzí.

Domeček, na který se dá vylézt, tunel na prolézání a dvě skluzavky, jedna je dokonce extra dlouhá pro ještě lepší zážitky – to vše nabízí variabilní Dětské hřiště 8v1 pro děti od společnosti Little Tikes. Děti mohou lézt, klouzat se, schovávat se, prolézat tunelem a nechat se unášet dětskou hrou společně se svými kamarády, nebo samy.

Dětské hřiště je velice stabilní a vyrobené z kvalitních a pevných materiálů, které odolávají i vnějším vlivům počasí. Nemusíte se tedy bát umístit hřiště na nezastřešený prostor, například na zahradě. Pokud děti omrzí stávající konstrukce hřiště, změnu lze snadno provést bez jakýchkoliv nástrojů během několika minut.

Dětské hřiště 8v1 je určeno pro děti od dvou do osmi let. Hrát si v něm může až šest dětí současně, přičemž maximální hmotnost jednotlivce by neměla přesáhnout 45 kg. Běžná prodejní cena produktu je 11 499 Kč.