Libeřské lahůdky pražském Hlavním nádraží. Tady příběh začal…

V srpnu letošního roku byla veřejnosti slavnostně představena již 21. prodejna tradiční rodinné značky Libeřské lahůdky. Nová pobočka vznikla v samém srdci dopravního dění – na pražském Hlavním nádraží – a přinesla moderní provoz s inovovaným sortimentem navrženým speciálně pro pohodlný a rychlý take-away servis.
Otevření této provozovny je pro značku symbolickým návratem na místo, kde celý příběh před více než třiceti lety začal. Právě zde, na pražském Hlavním nádraží, zakladatelka Jindřiška Šindelářová v roce 1991 poprvé prodávala své ručně připravované bagety z malého stánku. Tehdy vznikal podnik doslova od nuly – bagety plnila doma v bytě a několikrát denně je osobně dovážela na nádraží, aby zákazníkům nabídla vždy čerstvé občerstvení na cestu. Dnes, po více než třech desetiletích, se Libeřské lahůdky na stejné místo vrací jako zavedená rodinná firma s více než dvaceti pobočkami, která si přesto stále zakládá na ruční výrobě, poctivých recepturách a tradici.
Nová pobočka je díky modernímu konceptu přizpůsobena zcela na míru místu a cestujícím, kteří budou obslouženi rychle před cestou, po ní nebo se jen tak potěší lahodným a poctivým lahůdkářským sortimentem, dezerty, pečivem sladkým i slaným, nápoji a mnohým ostatním.
Nový koncept na míru cestujícím
Nová prodejna Libeřských lahůdek na Hlavním nádraží přichází s konceptem, který se zásadně liší od ostatních poboček a je navržen na míru potřebám dnešních cestujících. Zákazníci zde najdou výběr oblíbených čerstvých toustů či baget a zcela nových obložených chlebíčků v krabičkách take-away, které jsou ideální na cesty. V nabídce jsou také větší předbalené krabice s nejoblíbenějšími druhy chlebíčků vhodné, když spěcháte na návštěvu, nebo řešíte občerstvení pro hosty u sebe doma. Nabídku doplňují zabalené briošky po dvou kusech, dostupné v několika variantách, včetně těch vegetariánských. Milovníci kvalitní kávy ocení prémiovou kávu Trucillo, která zpříjemní každou cestu. V letních měsících potěší i osvěžující točená Opočenská zmrzlina, připravovaná na špičkových strojích pro maximální kvalitu. A samozřejmě nechybí ani sladké dobroty, mezi nimiž vynikají vyhlášené Libeřské koláče.
Rychle, pohodlně, hygienicky
Na rozdíl od ostatních poboček zde zákazníci nenajdou klasický lahůdkový pult – všechny produkty jsou prakticky předbalené a ihned připravené k odběru, což přesně odpovídá potřebám cestujícího.