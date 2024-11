Je libo voňavé nápoje a drinky?

Když se řekne puding, představí si většina z nás rychlou sladkou svačinu a také souboj o to, kdo dokáže z hrnce vyškrábat i poslední kapku této dobroty. Zkuste letos na podzim využít pudingy Dr. Oetker pro přípravu jedinečných nápojů i svačinek pro malé i velké.

Podzim a začátek zimy mohou být pro mnoho lidí skoro až skličujícím obdobím, které ostře kontrastuje s letní pohodou. Přitom jde o ideální čas ke společnému setkávání, ať už při venkovních procházkách zakončených teplým nápojem a sladkým dezertem, nebo rovnou příjemným posezením s rodinou a přáteli v teple domova.

Chladné a sychravé počasí konce roku přeje také tomu, abyste kromě tradičních horkých nápojů vyzkoušeli i méně obvykle kombinace chutí, které potěší děti i dospělé s mlsnými jazýčky.

Netradiční chuť smetanových pudingů

Kromě známých receptů, které využívají celou řadu koření jako je kurkuma, chilli, zázvor a další, můžete svou rodinu a přátele potěšit také zcela netradičním přístupem k přípravě sladkých alkoholických i nealkoholických nápojů. Jen málo lidí by napadlo, že vynikající drink pro zahřátí může vzniknout z pudingové směsi. Přitom jsou tyto nápoje nejen nápadité, ale zároveň přináší spoustu variant příchutí, takže se vám nikdy neomrzí.

Malí i velcí mlsouni si zamilují karamelové teplé mléko se šlehačkou. Pro jeho přípravu přitom potřebujete pouze Karamelový puding Dr. Oetker, který záměrně uvaříte velmi řídký. Použít můžete klasické polotučné mléko, nebo se vrhnout do experimentu s mandlovým, případně jiným rostlinným mlékem. Pro slavnostní servírování budete potřebovat také vysoké sklenice, vyšlehanou smetanu coby horní vrstvu nápoje a případně také cukrové zdobení či nasekané bonbony.

TIP: Pokud si chcete tento nápoj opravdu vychutnat až do dna, sáhněte po Premium Pudingu Extra Karamel Dr. Oetker, který do každé sklenice spolehlivě přidá chuť a vůni pravého karamelu.

Dospělým můžete pro zahřátí připravit zábavnou variaci na svařené víno, ve které spojíte sladké bílé víno s jemnou chutí hrušek a Vanilkového pudingu Dr. Oetker. V kombinaci se skořicí a Vanilkovým cukrem Dr. Oetker se tento nápoj stane novým hitem vašeho menu pro jakékoliv podzimní či zimní setkání s přáteli.

Nápoj nebo svačina? Pudingy mají mnoho podob

Můžete také spojit příjemné s užitečným a svým dětem připravit lahodnou kombinaci netradičního sladkého nápoje a syté svačinky. Stačí opět připravit řidší Karamelový puding Dr. Oetker, který ale ve vysokých sklenicích smícháme s křupavým arašídovým máslem a banánem nakrájeným na plátky. Pak už jen stačí ozdobit šlehačkou, karamelovými sušenkami či mletými arašídy a snídaně či svačina šampionů je na světě.

Pro přípravu chutné svačiny do školy či oblíbeného skleničkového dezertu využijete Vanilkový puding Dr. Oetker připravený podle tradičního návodu, který po vychladnutí vyšleháte s polotučným tvarohem a Vanilkovou pastou Dr. Oetker do hladkého krému. Ten pak stačí plnit do sklenic či mističek v kombinaci s piškoty, ovocem, sušenkami či dalšími oblíbenými dobrotami vaší rodiny.

Recept na lahodné kakao

Pokud se necítíte na velké experimentování, a přitom stále toužíte překvapit své blízké netradiční volbou chutí, nezoufejte! Vsaďte na netradiční zpracování notoricky známého nápoje pro dospělé i děti. Kdo by nechtěl ochutnat lahodné krémové horké kakao, které v sobě skrývá nádech kokosu, vanilky a koření?

Na přípravu kokosového kakaa budeme potřebovat 400 ml kokosového mléka, ke kterému do hrnce přidáme 2 polévkové lžíce Přírodního kakaa Dr. Oetker a dobře promícháme. Poté přidáme 2 polévkové lžíce kokosového cukru a směs zahřejeme, ale nevaříme! Před podáváním ozdobíme špetkou mleté skořice a kardamomu a dochutíme 1 kávovou lžičkou vanilkového extraktu Bourbon Vanilka Madagaskar Dr. Oetker.

Takto připravené kakao podáváme horké podle chuti, posypané kakaem a nastrouhanou hořkou čokoládou.

Více informací a receptů najdete na Naše recepty | Dr. Oetker