Loučeň vás překvapí

Jsou hrady a zámky, které vás ihned ohromí svou majestátností a velikostí. To Loučeň neumí, zato vás hned po příchodu pohladí svou komorností a doslova pohltí milou a přátelskou atmosférou. Není divu, že si jej kdysi jako své sídlo oblíbili knížata Thurn-Taxisové, stejně jako současní majitelé Zámek Loučeň a.s..
Zdroj fotografie: Zámek Loučeň
Loučeň nabízí kromě zámeckých interiérů mnohem více zážitků. V červenci je to měsíc labyrintů. Jen v zámecké zahradě a přímo na nádvoří najdete dvanáct labyrintů a bludišť. Od těch nejmenších, až po skutečně veliké. Spojuje je naučná stezka, na které se dozvíte množství informací o jejich historii, o tom jakou roli hrávali ve světové kultuře od dob Keltů, přes gotiku, baroko až po indiánské kultury amerického kontinentu. Jen v červenci se ale loučeňské labyrinty mění v dobrodružnou hru pro celou rodinu. Stačí si na infocentru při vstupu do zámeckého areálu vyzvednout hrací kartu a pak už jen labyrint po labyrintu plnit zadané úkoly.
V srpnu pro vás Loučeň připravila zase něco úplně jiného. Na celý měsíc počínajíc 4. dnem v měsíci a pak každé úterý, středu, čtvrtek a sobotu si za svůj domov vybrali zámek a zámeckou zahradu Rytíři kulatého stolu v čele se svým králem Artušem. Hledejte s nimi bájný meč Excalibur, zažívejte magické příběhy plné cti, ideálů, pravdy a spravedlnosti. Ocitnete se ve světě skutečného přátelství, lásky a pomoci těm slabším. Pokud zároveň s nimi zvítězíte, zůstane Svatý grál v těch správných rukou. Po zahájení v deset hodin dopoledne dostanete úkoly hodné rytířů, zúčastníte se volby krále, zkoušky jezerní paní, únosu Guinervy, společně vyženete zlou Morganu a pokud vše řádně splníte, dojde i na pasování na rytíře kulatého stolu.
Během července a srpna nabízí Loučeň několikrát i večerní prohlídku zámku. V záři voskových svíček tak můžete narazit na kněžnu chystající se s přítelkyněmi vyvolávat duchy, ale to není jediné překvapení. Zámkem vás bude provázet komorník, knížecí nadlesní nebo dokonce sám kníže či kněžna. U těchto velmi oblíbených prohlídek se ale doporučuje rezervace předem.
Přímo na zámku, i v anglickém parku najdete během pobytu možnost občerstvení, dobrou kávu nebo pro mlsné jazýčky dokonce každý den skutečnou čokoprohlídku zámku během které ochutnáte, jak chutná čokoláda z různých plantáží Jižní Ameriky či Afriky. Závěr prohlídky pak korunují ručně vyráběné pralinky ve verzi pro děti a pochopitelně i pro dospělý doprovod.
Mnohem více podrobností o zámku, prohlídkách, možnostech ubytování přímo na zámku nebo v zámeckém hotelu Maxmilian najdete na www.zamekloucen.cz.