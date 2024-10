Kdo má nárok na mateřskou a v čem se liší od rodičovského příspěvku

Mateřská dovolená je období, během kterého je rodič uvolněn z důvodu těhotenství a péče o dítě z práce. Tzv. mateřská, odborně nazývaná peněžitá pomoc v mateřství, je dávka, na kterou máte nárok po splnění dvou základních podmínek. Podívejme se, jak to v praxi vypadá.

„V době nástupu na mateřskou musíte být účastníkem nemocenského pojištění, což splníte, když se jako OSVČ dobrovolně k pojištění přihlásíte nebo když budete zaměstnána a váš měsíční příjem přesáhne stanovenou minimální částku. V případě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ) je minimum 4 000 Kč hrubého. U dohody o provedení práce (DPP) je nutné mít tento příjem u jednoho zaměstnavatele nad 10 500 Kč, případně u více zaměstnavatelů. Výjimkou jsou ženy, které během těhotenství ukončily pracovní poměr. Pro ně platí ochranná lhůta až 180 dnů, během níž mají nárok na mateřskou, i když nejsou zaměstnané,“ říká Jana Jáčová, ředitelka a majitelka společnosti UOL Účetnictví a dodává: „Druhou podmínkou je, že v posledních dvou letech před narozením dítěte musíte být pojištěné v rámci nemocenského pojištění a zaměstnány alespoň 9 měsíců, konkrétně 270 kalendářních dní.“

Mateřská je stanovena jako 70 % z denního vyměřovacího základu. Ten se vypočítá tak, že se hrubý příjem za posledních 12 měsíců vydělí počtem kalendářních dnů v daném období. Výsledná suma se poté zařadí do příslušné redukční hranice a případně poníží podle následujícího vzorce: redukční hranice – do 1466 Kč (počítá se 100 %), redukční hranice – od 1466 do 2199 Kč (počítá se 60 %), redukční hranice – od 2199 do 4397 Kč (počítá se 30 %), nad částku 4 397 Kč se nepřihlíží. Nakonec se z upraveného vyměřovacího základu vypočítá 70 %, což bude vaše denní mateřská dávka.

Jak si o mateřskou zažádat?

Finanční prostředky vyplácí stát prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení na základě žádosti. Nastávající mamince vydá formulář její gynekolog, který na tiskopise uvede předpokládaný termín porodu. Tiskopis je třeba po vyplnění předat zaměstnavateli. Ten ji předá příslušné OSSZ. Více o tom najdete na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Na mateřskou mohou i tatínci

„Prvních šest týdnů po porodu může čerpat mateřskou pouze matka dítěte. Poté může být mateřská vyplácena i otci nebo jiné osobě, která má dítě v péči. Musí však stejně jako matka splnit podmínky čerpání. Navíc musí k žádosti přiložit písemnou dohodu o péči s matkou dítěte,“ říká Tomáš Pavlíček z pracovního portálu Prace.cz.

Kdy se chodí na mateřskou a jak je dlouhá?

„Běžně trvá mateřská dovolená 28 týdnů, u vícerčat nebo komplikací v těhotenství či porodu může být prodloužena na 37 týdnů. Pokud má maminka o delší mateřskou zájem, musí po uplynutí 28 týdnů předložit na Českou správu sociálního zabezpečení čestné prohlášení o tom, že nadále pečuje alespoň o dvě děti,“ říká Jana Jáčová z UOL Účetnictví a dodává: „Odchod na mateřskou si žena může zvolit kdykoliv 8 až 6 týdnů před očekávaným dnem porodu. Když to neudělá, za nástup na mateřskou se považuje počátek šestého týdne před očekávaným dnem porodu.“

Rodičovský příspěvek

„Rodičovský příspěvek navazuje na mateřskou dovolenou. Pokud žena nesplní podmínky pro získání mateřské, bude mít nárok na rodičovský příspěvek ihned po narození dítěte.

Pro děti narozené od 1. 1. 2024 platí, že dávku Úřad práce ČR vyplácí až do 3 let věku dítěte, nebo do vyčerpání celkové částky. Na jedno dítě dostanete rodičovský příspěvek ve výši 350 000 Kč, u vícerčat 525 000 Kč,“ upřesňuje Tomáš Pavlíček z pracovního portálu Prace.cz.

Rozdíly mezi mateřskou a rodičovským příspěvkem

Nárok – Rodičovský příspěvek dostane každý, kdo celodenně pečuje o dítě mladší 3 let. Mateřskou pouze ten, kdo je zaměstnaný nebo splní zmíněné podmínky.

Délka – Mateřská se vyplácí pouze 6 měsíců, rodičovský příspěvek až do 3 let dítěte.

Způsob vyřízení – O mateřský příspěvek si žádáte u České správy sociálního zabezpečení, rodičovský příspěvek vyřizuje Úřad práce ČR.

Práce – Na rodičovské dovolené můžete pracovat bez omezení, příspěvek nesouvisí s příjmy rodiny. Na mateřské si sice můžete vydělat, práce však musí být OSVČ nebo v jiném zaměstnání, než ze kterého je mateřská poskytována.

Výše příspěvku – Zatímco výše mateřské se různí podle výše příjmu žadatele, balík rodičovského příspěvku je pro všechny stejný.