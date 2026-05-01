Májové Jizerky – Vychutnejte si čas lásky v kraji malebných bučin i křišťálu

Šumění lesa, který se pro svou nedotčenost dostal na prestižní seznam UNESCO. Skalní útvary i vodopády, které vás svou krásou oslní stejně jako zdejší bižuterie a sklo. Jizerské hory jsou po mnoha stránkách potěchou pro vaše smysly i duši. K jejich objevování můžete využít třeba prodloužené květnové víkendy. Kam se vydat?
Fotografie: T. Exner
Bučiny v těch nejlepších barvách
Jarní svěžest na vás dýchne v Jizerskohorských bučinách – jedinečné lokalitě, kde člověk zatím nezanechal tolik stop. Právě zachovalý lesní porost je hlavním důvodem, proč byla tato nádherná část severního úbočí Jizerských hor zapsána na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Stalo se tak před pěti lety a bučiny na svém kouzlu nic neztrácejí.
Podstatnou část zdejšího lesa tvoří stoleté a starší stromy. V květnu si vás bučiny získají nejen svou až magickou atmosférou, ale také nádhernými odstíny zářivé zeleně. Dojem umocní vyhlídky a vodopády, které tu spatříte.
Do Hejnic nejen za nadějí
Ideálním výchozím místem pro prozkoumávání Jizerskohorských bučin jsou Hejnice. Máte to z nich kousek jak
k vodopádům Velký a Malý Štolpich, tak k dechberoucím vyhlídkám.
Klidná lesní stezka, vhodná i pro rodiny s dětmi, vás dovede na vyhlídku Poustevníkův kámen na vrchu zvaném
Na Chatkách. Mimořádný rozhled nabízí také skalní vyhlídka Ořešník. Kříž, který se tyčí na jejím vrcholu, symbolicky vyjadřuje naději člověka.
I v samotných Hejnicích je co obdivovat. Určitě se zajděte podívat do chrámu Navštívení Panny Marie.
Čirá krása v Jablonci nad Nisou
Sklářskou tradici, neodmyslitelně spjatou s touto oblastí, podporuje již 10. ročník Mezinárodního trienále skla a bižuterie, které začíná 15. května 2026. Koná se jednou za tři roky a pořádá ho Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Návštěvníci se mohou těšit na čtyři tematické výstavy, sympozium vánočních ozdob i několik doprovodných akcí. Hlavní výstava nese název Trendy.Desing.Produkce a zaměří se na užitkové sklo na českém trhu z posledních tří let.
Kam se ještě vydat?
Za Máchou do Liberce
Co by to bylo za máj bez Karla Hynka Máchy. Vydejte se v květnu na výstavu Očima Karla Hynka Máchy z cyklu Krajiny spatřené do Galerie Lázně Liberec. K vidění budou „máchovské krajiny“ od významných výtvarných umělců období romantismu, a to včetně Julia Mařáka, Antonína a Josefa Mánesových, Bedřicha Augusta Piepenhagena a mnoha dalších.
Na vyjížďku historickými vlaky
Ozubnicová trať Tanvald – Kořenov – Harrachov je nejstrmější železniční tratí u nás. Jedinečný zážitek si odsud odnesete díky nostalgickým jízdám.
Na květen, konkrétně na 16. 5., je připravena jízda s unikátní dieselovou ozubnicovou lokomotivou. 23. května se můžete svézt parním vlakem,
a to na trati Kořenov – Harrachov, která vede krásnou krajinou přes 25 metrů vysoký most nad řekou Jizerou nebo skrz 280 metrů dlouhý harrachovský tunel. Čeká vás také jízda historickým motoráčkem, během níž můžete nahlédnout na práci strojvedoucího a dozvědět se různé perličky o této trati. Jízda je naplánována na 30. května.
Zubačka se také zapojí do Muzejní noci pod Ještědem, která se uskuteční 22. května 2026. Historický motorový vlak „Vindobona“ z roku 1969 pojede na trati Kořenov – Tanvald – Turnov – Liberec na vlečku DPML, kde spatříte i historické tramvaje. Další jízda povede přes zastávky Liberec – Jablonec nad Nisou – Tanvald – Kořenov a zpět. V noci pak tento vlak zajistí návštěvníkům cestu domů z Liberce přes Jablonec n. N. a Tanvald do Kořenova. Na trati Kořenov – Harrachov – Szklarska Poręba Górna a zpět bude v provozu parní vlak. V rámci programu jsou také speciální noční prohlídky Muzea ozubnicové dráhy a Výtopny Kořenov. Další termíny a více informací o jízdách i o muzeu ozubnicové dráhy v Kořenově najdete na www.zubacka.cz.