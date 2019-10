Mák – nejcennější semínka sezóny

Malá semena s velkými benefity můžeme po právu nazývat superpotravinou, která má více prospěšných látek než řada exotických plodin. Patříme k nejvýznamnějším pěstitelům a největším konzumentům máku na světě. Mák je olejnaté semínko, které má jedinečné složení, ale není to jen náplň do buchet či posyp na rohlíky, může se z něj vyrábět i makový olej, který je zatím v domácnostech spíše raritou.

V obchodě běžně sáhneme po řepkovém či slunečnicovém oleji. Ty méně tradiční do nákupního košíku však často nedáváme, což je k vlastní škodě. K dostání je i makový, sezamový, lněný olej a další. Zatím pouze pomalu odhalujeme jejich přínos pro zdraví, ale i netradiční chutě k obohacení kuchyně. Rostlinné tuky se získávají z olejnatých semen a vyznačují se zajímavou skladbou živin. Například u semen potravinářského modrého máku tvoří tuk až 47 %. Z výživového hlediska však není důležité množství tuku, ale zejména jeho složení. Makový olej obsažený v makových semínkách má nejvíce omega-6 mastných kyselin prospěšných pro zdraví.

Není tuk, jako tuk

Tuky se přirozeně vyskytují v krvi a slouží jako hlavní zdroj energie. Když jíme, tělo ukládá přebytečné tuky, aby je mohlo využít později, třeba mezi jídly či při zvýšené námaze. Abychom lépe pochopili, co je zdravý tuk, je zapotřebí krátká teorie.

Tuky či oleje můžeme dělit na tuhnoucí či tekuté, vysychavé či nevysychavé a podobně. Nejzajímavější je ale rozdělení podle vlivu na lidské zdraví. Zjednodušeně řečeno na prospěšné (nenasycené mastné kyseliny) a spíše škodlivé (nasycené mastné kyseliny), které zvyšují hladinu celkového cholesterolu.

Mezi nejznámější zdravé tuky patří omega-6 či omega-3 mastné kyseliny (nepostradatelné esenciální mastné kyseliny). Lidský organizmus si je však nedokáže vytvořit, proto je pro nás jediným zdrojem strava. Tyto zdravé tuky naleznete i v oleji z řad semen a ořechů pěstovaných v České republice. Na obrázku najdete srovnání složení vybraných olejů semen a ořechů. Nejlépe ze složení vychází například makový olej, olej z vlašských ořechů či lněný. Olejnatá semena či ořechy mají obvykle specifické zastoupení jednotlivých skupin mastných kyselin, a proto je vhodné je v našem jídelníčku různě kombinovat. Nejhorší složení co do škodlivých tuků má olej palmový, který při bližším prozkoumání obalu potravin najdete v sušenkách, některých čokoládách, margarínech, instantních pokrmech, pečivu a v mnoha a mnoha dalších potravinách.

Prospěšnost makového oleje či makového semínka je prokazatelná a je jen škoda, že se větší pozornost věnuje dovozům cizokrajných potravin. „Důvodem může být neznalost potravinářského využití máku ve světě a absence této informace je znát i ve vědeckých kruzích,“ říká Vlastimil Mikšík z ČZU v Praze a doplňuje, že makový olej je jedním z nejprospěšnějších olejů vůbec.

Používat zvenku i zevnitř

Makový olej je stoprocentně za studena lisovaný olej ze semen máku modrého. Po vylisování se olej odkaluje a před plněním pouze jemně filtruje. Makový olej lze používat zvenku i zevnitř, tedy v kosmetice i gastronomii. V kuchyni se hodí při přípravě sladkých pokrmů i do studené kuchyně. „Výborný je i jako zálivka do salátů, místo klasického olivového oleje. Salát dostane úplně jinou chuť, přidat můžete i celá semínka máku,“ doporučuje foodbloggerka Kristýna Smolová alias Kitchenbook. Makový olej má oproti olivovému ještě tu výhodu, že obsahuje desetkrát více esenciálních kyselin.

Jelikož jsou semínka máku bohatá na nenasycené mastné kyseliny a obsahují velkou porci vitamínů a minerálních látek, je makový olej často používán i v kosmetice. Je vhodný pro suchou, citlivou a dokonce i dětskou pokožku. Potírat jím můžete ale i pleť, nehty či vlasy.

V máku je více vápníku, než v mléce

Mák je velmi dobrým zdrojem vitamínů a minerálních látek. Mnohé z nich obsahuje ve vysoké koncentraci. Obsahuje až 12x více vápníku než kravské mléko, 9x více než jádra vlašských ořechů a 600x více než pšeničná mouka. V máku je i zinek, draslík, fosfor, hořčík, měď a další minerální látky, jejich obsah je u máku a jiných olejnatých semen a ořechů srovnatelný. Z vitamínu je v semenech i oleji obsažen vitamín E, některé vitamíny skupiny B i vitamín C. Mák obsahuje další prospěšné látky například dietární vlákninu. Má srovnatelné složení vlákniny jako lněná semínka, pomáhá trávicímu systému metabolizovat a hladce zpracovávat potraviny a tím pomáhá zabránit zácpě a jiným zažívacím problémům.

Mák můžete konzumovat jak v syrovém, tak i tepelně upraveném stavu. Z umletého máku se do těla lépe vstřebají potřebné vitamíny a živiny, ale řádným rozkousáním máku celého tohoto efektu docílíte také. V našem jídelníčku by se na mák a jeho podoby rozhodně nemělo zapomínat.

Více na www.nasmodrymak.cz.