Maková mapa: Prodej kvalitního máku ze dvora

Česká republika je největším pěstitelem potravinářského máku na světě. Do ostatních zemí ho vyvezeme více než chmele. První jsme i v jeho konzumaci. Na jednoho obyvatele ČR připadá až 430 g, což je asi největší spotřeba máku na světě. Abyste však na svůj stůl vždy koupili jen kvalitní, je dobré znát makovou mapu!

„Český spotřebitel se přeorientovává na kvalitu a původ zboží. Má také jedinečnou možnost ovlivnit to, co se na našich polích bude pěstovat,“ říká prezident Agrární komory Jan Doležal. Zároveň dává „zelenou“ farmářům a pěstitelům pro prodej ze dvora, ve kterém vidí potenciál a smysl, jak si nakoupit kvalitní sezónní a lokální suroviny, které v kamenném obchodě zákazník nenajde. A přesně to je i cílem portálu „Maková mapa“ – zprostředkovat prodej kvalitního potravinářského máku přímo od pěstitelů. Řada z nich již vlastní i cechovní normu „Český modrý mák“, která garantuje ještě nižší obsah morfinových alkaloidů než je norma.

Kvalita je na dvoře

Na portál Makové mapy (http://mapa.nasmodrymak.cz) se přihlásilo již na dvě desítky pěstitelů potravinářského máku z celé České republiky a další se postupně přidávají. Ředitelka spolku Český modrý mák Stanislava Koprdová říká: „Na polích České republiky pěstujeme jen kvalitní potravinářské odrůdy, žádné jiné. Ale v jiných zemích pěstují i odrůdy pro průmyslové využití, kde semeno máku nelze v potravinářství využít a přesto se k nám dováží a je nelegálně míchán s naším potravinářským mákem a následně prodáván v obchodech i za vyšší ceny ve srovnání s kvalitním mákem ze dvora.“ Kvalita ale v mnohých případech zůstává jen na jeho dvoře následnou dopravou a skladováním klesá. Na Makové mapě, která sdružuje jen nabídky kvalitního máku ze dvora, najdete mák v různé gramáži balení, za různé ceny a mnozí pěstitelé vám mohou produkt zaslat i poštou. Kromě modrosemenného máku zde najdete i bělosemenný, ale především dostanete mák od pěstitele s garancí kvality. V Makové mapě můžete hledat „svého“ pěstitele podle mapy či po zadání vámi zvolené adresy v internetovém prohlížeči či na mobilu.

Česká cechovní norma

Kvalitu definuje u modrosemenného máku česká cechovní norma „Český modrý mák“. Mák označený logem české cechovní normy má garantovaný nižší obsah morfinových alkaloidů (pod 20 mg/kg) a splňuje tak požadavky českých právních předpisů kladené na bezpečnost potravin. U modrosemenného máku, který se pyšní označením „Vyrobeno podle České cechovní normy“ není povolena termostabilizace a semena nemohou tak být zaměňována se semeny technického máku produkovanými jako surovina pro farmaceutické využití. Semena máku s pečetí české cechovní normy spotřebiteli garantuje 100% český původ a potravinářskou kvalitu.

Spotřeba máku v ČR

I přes to, že máku spotřebujeme ve srovnání se zbytkem světa nejvíce, je jeho spotřeba poměrně nízká, podle ČSÚ max. 1 g denně na 1 obyvatele. Modrý mák je výjimečný díky jeho vůni, chuti, jednotné modré barvě a mizivému obsahu návykových alkaloidů. „Semena máku jsou doslova nutričním koncentrátem. Proto ho využíváme jako pochutinu, není přílohou pokrmů, ale spíše kvalitním kořením jídel. V našem jídelníčku dokáže nahradit i maso a má několikanásobně vyšší obsahy minerálních látek, zejména vápníku, zinku, draslíku a i hořčíku, než je běžné u mnoha dalších komodit,“ říká Vlastimil Mikšík z České zemědělské univerzity v Praze. A dodává, že nejsnadnějším způsobem, jak prostřednictvím máku zvýšit spotřebu nutričně prospěšných látek, je vlastní výroba a konzumace makového nápoje. „Je ale nutno dbát na původ suroviny, tj. nutno zpracovávat na nápoj pouze kvalitní mák,“ vysvětluje Vlastimil Mikšík.

Více informací na mapa.nasmodrymak.cz nebo na ceskymodrymak.cz