Tak už si to zapni…!

Mluví se o tom, že dnešní malé děti jsou motoricky méně zdatné, než ty dřívější generace. Na co všechno a v jakém věku má malé dítě předpoklady? Naučit se nové dovednosti ale nejde úplně samo. Podívejte se, jak své dítě můžete podpořit!

Suchý zip

Odkdy? Zapnout suchý zip dokáže většina dětí už ve dvou letech. V tomto věku se vyvíjí tzv. lateralita, čili jedna ruka bude vůdčí a druhá přidržující. Pro manipulaci s předměty rovněž důležitý „pinzetový“ úchop (palcem a ukazováčkem) je již kolem prvního roku dítěte vyzrálý.

Jak procvičovat? Při čištění předmětů, např. pohárku, se děti učí využívat současně obě ruce a tím zapojují obě poloviny těla. Ideálně to pak později procvičují s nožem a vidličkou.

Knoflíky

Odkdy? Velké knoflíky děti zapínají snadněji, ty dokážou již asi ve třech letech rozepnout a zase zapnout, přinejmenším na maminčině či tatínkově svetru. V tomto věku zvládají svýma rukama pomalu otáčivé pohyby. Na vlastním oblečení je to horší, protože knoflíky jsou sotva vidět a je třeba je nahmatat. A ještě k tomu zrcadlově obráceně!

Jak procvičovat? Při spojování kancelářských sponek (raději jen v přítomnosti dospělého) nebo kolíčků na prádlo se zjemní pinzetový úchop. A ten děti obzvlášť potřebují při protahování knoflíků do dírek.

Zatáhnout zip

Odkdy? Roztáhnout zip je snadnější než ho zatáhnout. Ve dvou letech může dítě bundu samo rozepnout, zatáhnout nejdříve ve třech letech, protože navléknutí zipu je komplikovanější, a kromě toho musí každá ruka dělat něco jiného: jedna drží, druhá táhne.

Jak procvičovat? Není toho mnoho – nejlépe umožnit dítěti časté procvičování třeba na nějakém velkém zipu, například na oblékací panně.

Zavázat tkaničky

Odkdy? Udělat uzel dokážou děti asi ve třech a půl letech, protože právě od tří let dokáže dětská ručka dělat otáčivé pohyby. Pro zavázání tkaniček je však třeba ještě více dovedností: hmat musí být již dobře vyvinutý, přičemž je zde nutná i určitá menší síla (možné asi od tří a půl let). Asi v pěti letech se některým dětem už daří zavázat tkaničku docela dobře, jiné děti toho budou schopny až po nástupu do školy.

Jak procvičovat? Pracovat s modelínou, tím se trénuje správné nasazení síly i tlaku, ale můžete koupit i pomůcky, které vysloveně pracují s převlékáním tkaniček.

Zacvaknout druky

Odkdy? Mezi druhým a třetím rokem se dětem podaří přidržet druky oproti sobě a stisknout. Přitom je nejtěžší vyvinout patřičnou sílu, mnoho dětí má ještě problémy s vnímáním tohoto hlubšího pocitu.

Jak procvičovat? Jako při vázání tkaniček – hrou s modelovací hmotou.