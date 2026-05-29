Mama Clinic – Bezpečné místo pro děti a jejich rodiče

V Praze i ve středních Čechách je dlouhodobě nedostatek pediatrů a rodiče často řeší nejen kvalitu péče, ale i samotnou dostupnost. Právě na tuto situaci reaguje nově otevřená moderní pediatrická ambulance Mama Clinic na Praze 10, která přináší jiný model – klidnou, organizovanou a skutečně individuální péči o děti od narození až do 19 let.
Mama Clinic stojí na jednoduché myšlence: kvalitní medicína může být zároveň lidská, srozumitelná a bez zbytečného stresu.
„Vytváříme prostředí, kde je medicína lidská a bez chaosu. Čekárna u nás není přeplněná, ale klidná a navíc krásná – je místem, kde si dítě pohraje a rodič si na chvíli odpočine. Každé vyšetření probíhá beze spěchu a s maximální pozorností,“ říká Kristýna Ulmanová z Mama Clinic.
Pediatrie, kde má každé dítě svůj čas
Zatímco standardní ordinace často fungují v režimu několika minut na pacienta, Mama Clinic staví na delších konzultacích a osobním přístupu. To dává prostor nejen pro samotné vyšetření, ale i pro otázky rodičů, řešení vývoje dítěte nebo nastavení prevence.
„Nejde jen o akutní problém. Chceme s rodinami mluvit, vysvětlovat a hledat řešení, která dávají smysl dlouhodobě. Čas je v pediatrii zásadní – a právě ten rodiče často jinde nedostanou,“ doplňuje MUDr. Nikola Ot z Mama Clinic.
Bez čekání a s návaznou péčí
Mama Clinic funguje jako klasická pediatrická ambulance, ale s rozšířeným servisem. Nadstandardní služby jsou dostupné v rámci členství.
Rodiče tak získávají:
● objednání na konkrétní čas bez čekání
● delší prostor na vyšetření
● zajištění termínů u smluvních specialistů v rámci navazující péče
Součástí péče je také moderní vybavení, které umožňuje rychlou a šetrnou diagnostiku. Klinika využívá například přístroj Plusoptix pro neinvazivní screening zraku u dětí nebo zařízení OptoSmart pro vyšetření zraku, sluchu a barvocitu. Nechybí ani komplexní přístroj pro novorozenecký sluchový screening či bilirubinometr pro bezkontaktní měření novorozenecké žloutenky. Samozřejmostí jsou i rychlé diagnostické testy a drobné pomůcky, jako jsou Buzzy berušky, které pomáhají dětem zvládnout odběry krve s menším stresem.
Péče, která funguje i o víkendech
Jedním z klíčových benefitů je dostupnost péče i mimo běžnou pracovní dobu. Mama Clinic nabízí:
● víkendové ordinační hodiny pro nemocné
● telefonické konzultace i mimo ordinační dobu
● možnost řešit zdravotní stav dítěte bez zbytečného odkladu
„Rodiče často řeší zdravotní potíže večer nebo o víkendu. Chceme, aby měli jistotu, že se mají na koho obrátit,“ vysvětluje Kristýna Ulmanová z Mama Clinic.
Prostředí, kde se děti nebojí
Mama Clinic klade důraz i na samotnou zkušenost dítěte. Prostředí ambulance je navržené tak, aby nepůsobilo stresově – děti si mohou pohrát v dětském koutku a postupně si na nové místo přirozeně zvyknout. Klinika zároveň plánuje pravidelná setkávání rodičů s lékaři, která mají ambici posílit vztah dětí k prostředí i personálu. Zatímco děti tráví čas hrou a seznamují se se sestřičkami, rodiče mají prostor v klidu probrat důležitá témata s lékaři. Výsledkem je prostředí, kde se odbourává strach a přirozeně vzniká komunita.
Nový standard pediatrie
Mama Clinic přináší model péče běžný v zahraničí, který propojuje kvalitní medicínu, organizaci a lidský přístup.
„Chceme budovat dlouhodobé vztahy založené na důvěře. Poznat rodinu, sledovat vývoj dítěte a přizpůsobovat péči jeho aktuálním potřebám. Protože právě v tom vidíme budoucnost pediatrie,“ uzavírá Kristýna Ulmanová a Albert Čoudek z Mama Clinic.
Více informací: www.mamac.cz