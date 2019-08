Mami, bolí mě záda!

Tohle postesknutí slýchá v posledních letech od svých dětí čím dál více rodičů. Důvod je zřejmý. Děti sedí víc, než je zdravé, a chybí jim kompenzace vhodným pohybem. Které sportovní aktivity jsou pro ně vhodné a jaké cviky doporučují odborníci?

„Největším strašákem pro krční páteř je, když dítě (ale platí to i pro dospělého) ve snaze zdokonalit se začne plavat jeden bazén za druhým plaveckým způsobem prsa bez pravidelného dýchání do vody. Hlavu má přitom nepřirozeně vztyčenou, a tím dochází k přetížení a samozřejmě i k bolestivosti krční páteře a následně i zad. Ostatně velmi často je tento nešvar vidět v bazénech, když si jdou zaplavat starší lidé. Pro ně by bylo mnohem lepší, kdyby ve vodě cvičili ve svislé poloze, nebo se třeba jenom ve vodě s výškou po ramena procházeli rychlejším krokem. Ideálním způsobem z hlediska prevence bolestí páteře je plavat znak. Proto právě tomuto plaveckému způsobu věnujeme v kurzech patřičnou pozornost, i když je mnohem složitější na orientaci,“ vysvětluje Štěpánka Štrougalová z Baby Clubu Juklík, který dnes patří k nejrespektovanějším plaveckým klubům v republice, s největší zkušeností s provozem malých bazénů pro děti.

Po 15 minutách sezení klesá koncentrace

Děti sedí mnoho hodin ve škole, ale bohužel tráví stále více času sezením i ve svém volném čase. Sledování obrazovek všeho druhu se stalo novodobým nešvarem, který se projevuje i u dětí sníženými pohybovými schopnostmi, nadváhou, obezitou a bolestmi zad.

„Osobně vnímám, že po více jak 15 minutách sezení se u dětí snižuje koncentrace, potřebují si rozproudit krev, protáhnout si ruce a nohy. Nejvíce samozřejmě trpí břišní svaly, které jsou při nesprávném sezení zcela „vypnuté“. Naopak přetěžovaná jsou většinou záda a oblast bederní a krční páteře,“ říká Kristýna Přibylová z dětských profesionálních tělocvičen Monkey´s Gym. Jako základ by prý zkusila nabídnout dětem sezení na velkém míči, které je nestabilní, a tudíž nutí zapojovat například svaly břicha i v sedu. Sezení je nutné prokládat krátkými pauzami (stačí 5 minut) pro proběhnutí, protažení rukou, relaxaci krční páteře. Asi jako nejlepší se jí pak jeví krátká sestava poskládaná z proběhnutí, několika dřepů, kroužků celými pažemi, kroužení hlavou pomalu na obě strany a třeba lehkých kliků při opření se o zeď. Sestavy lze různě kombinovat, měnit, přizpůsobit možnostem, ať již ve škole nebo doma.

Protahovací a uvolňovací cviky jsou nutnost

Kolikrát týdně by měl tedy školák docházet do sportovního kroužku, aby mělo cvičení požadovaný efekt? Samozřejmě jde o to, o jaký efekt nám jde a o jakém věku dětí mluvíme. Dětem na prvním stupni stačí vedená pohybová aktivita dvakrát týdně, doplněná o plavání, aktivní chůzi, jízdu na kole a podobně. U starších dětí nebo u těch, které se věnují nějakému sportu aktivněji, se setkáváme s tréninky i čtyřikrát týdně a zápasy/turnaji o víkendech. Zde je pak naprosto zásadní dbát na pravidelné protahování a kompenzační cvičení s ohledem na sport, který dělají. Cílem těchto cvičení je vyvážit případnou jednostrannost pohybové zátěže a chránit tak pohybový aparát před nezvratným poškozením do budoucna.

„Není vůbec od věci naučit děti, aby si například některé protahovací cviky zapamatovaly a prováděly je automaticky, třeba když delší dobu sedí u psacího stolu. Patří sem především uvolňování krční páteře kroužením hlavou na jednu a na druhou stranu, vědomé narovnávání zad, kroužení rameny vzad a vpřed, krátký poklus na místě, dřepy nebo předklon pro protažení zad,“ připomíná Kristýna Přibylová.

Doporučení vydané Světovou zdravotnickou organizací WHO

Malé děti do čtyř let by měly sedět maximálně hodinu denně (a to i ty nejmenší v kočárku) a od jednoho roku věku do čtyř let by měly trávit minimálně tři hodiny denně různými pohybovými aktivitami. A už děti do jednoho roku bychom měli pobízet k pohybovým aktivitám, zejména prostřednictvím interaktivní hry na podložce. Podle odborníků stačí celkem třicet minut na břiše v průběhu dne.