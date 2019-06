Co víme o kvalitě výrobků Manner na českém trhu?

Výrobky vídeňské firmy Manner, celosvětově uznávaného výrobce oplatek a čokolády, se staly symbolem vídeňské kultury a životního stylu. Díky rodinné tradici, přetrvávající téměř 130 let, jsou nesmírně oblíbené. V dnešní době neustále slyšíme o dvojí kvalitě výrobků na evropském trhu. Jak je na tom tato tradiční značka?

Receptury jednotlivých výrobků Manner zůstávají po dlouhá léta nezměněny. A rovněž u novinek, které Manner každoročně uvádí na trh, firma dbá na použití surovin té nejvyšší kvality. Proto si například výrobu kakaa firma zajišťuje zcela sama, a to včetně pražení kakaových bobů. Přes stále zvyšující se tlak na cenu, firma nikdy ve své historii nepřistoupila ke snížení kvality svých výroků. Spotřebitelé naleznou výrobky Manner ve všech zemích i obchodech na celém světě ve stejné kvalitě.

„Všechny produkty společnosti Josef Manner & Comp. AG obsahují pro všechny trhy identické suroviny uvedené v seznamu přísad. A například receptura řezů Manner Neapolitaner se už po mnoho let nemění, nezávisle na cílovém trhu, zemi nebo klientovi. Řezy Manner Neapolitaner jsou pro všechny cílové trhy vyráběny v identickém složení ze stejných surovin, jako i všechny ostatní výrobky,“ uvádí Thomas Gratzer, člen představenstva Josef Manner & Comp. AG.

„Je beze sporu záslužné vnášet do tématu „Dvojí kvalita potravin“ jasno široké veřejnosti,“ uvádí obchodní a marketingový ředitel Aleš Aldo Koláček. „Chceme Vám proto tímto potvrdit, že společnost Josef Manner zcela zásadně používá totožnou recepturu pro celý svět u všech svých výrobků, neexistují žádné varianty receptur rozdělující se podle země spotřeby,“ dodává pan Koláček.

Společnost Josef Manner používá u mnoha výrobků nejen certifikaci obnovitelných zdrojů UTZ, ale také Fair Trade a další. Veškeré možné senzorické rozdíly mohou vzniknout pouze z důvodu použití přírodních surovin například v rozdílném období sklizně, sklizně v jiném regionu, ale důvodem mohou být i procesy stárnutí či skladování. Toto je běžná situace při používání přírodních surovin.

Společnost Josef Manner & Comp. AG je tradiční rodinnou firmou, která prodává výrobky ve vysoké kvalitě. Kvůli vysokým požadavkům na kvalitu je veškerá čokoláda vyráběna tzv. in-house, a to počínaje pražením kakaových bobů. Oplatky Neapolitaner jsou tradiční, nejprodávanější produkt společnosti a staly se symbolem vídeňské kultury a životního stylu. Vyrobené jsou z pěti vrstev oplatek plněných čtyřmi vrstvami jemného lísko-kakaového krému, který obsahuje vysoký, 12% podíl lískových ořechů v krému. V souladu s firemní kulturou a zárukou kvality se oplatky Manner vyrábějí bez umělých barviv a konzervačních látek.

Přestože je Manner tradiční rodinnou firmou s osvědčenými recepturami, vedle klasických produktů každým rokem vychází z „dílny“ Manner mnoho novinek, ať už se jedná a rozšíření sortimentu o nové chutě, způsob balení či nové tvary.