Je mé dítě levoruké?

Jsou způsoby, jak to včas zjistit. Neboť, kdo má jistotu, může své dítě lépe podporovat…

Proč je někdo pravák a někdo levák? Na „vině“ jsou především geny. Ty určují lateralitu, čili zda bude člověk levákem či pravákem. Pravděpodobnost být levákem je mnohem vyšší, než bychom si mysleli: čísla kolísají mezi 20 a 50 procenty.

Zpočátku vývoje dítěte se to nedá příliš zjistit, protože v prvních sedmi měsících svého života miminko používá obě ruce stejně. Ve druhém roce je už ale zcela jasně vidět, kterou ruku upřednostňuje. Hlavně tehdy, když uchopí něco spontánně. Nejpozději v předškolním věku je už většinou vše jasné.

Nejste si jistí?

Pak můžete své dítě tajně „otestovat“. Nechte ho dělat věci, které vyžadují jemnou motorickou zručnost, například:

– zalévat květiny malou konvičkou,

– čistit si zuby,

– vyndat z nádoby korálky a zase je tam vrátit nebo je napichovat na špejli,

– vkládat zápalky do krabičky.

Přitom je velmi důležité podávat dítěti předměty soustředně k tělu, jaksi doprostřed, aby se mohlo svobodně a spontánně rozhodnout, kterou ruku použije.

To ostatně může pokračovat i v běžných denních činnostech. Lžíci například nedávejte vedle talíře, ale nad něj, pastelku na kreslení na blok a ne vedle něj. Hračky podávejte také „centrálně“ a ne směrem k ruce. Tímto způsobem nebudete ovlivňovat dítě, kterou ruku si nakonec zvolí.

Vaše dítě je levák – co teď?

Jednou levák, navždy levák. To platí i tehdy, když se dítě učí kreslit a později psát pravou rukou. Zůstane levákem, i když je přeškolováno. Někdy se dítě i samo přeškoluje tak, že pozoruje a napodobuje své okolí – rodiče či kamarády praváky.

Je však jedno, jak „jemně“ či „dobrovolně“ přeškolování probíhá: pro děti je to vždy problematické, protože mozek, který lateralitu řídí, je zbytečně zatěžován.

Některé děti to dokáží patrně kompenzovat a zvládnou to, jiné – dle zkušeností odborníků – si zadělávají na problémy. Mohou mít problémy s koncentrací, poruchy řeči nebo potíže se psaním a čtením. Proto je místo přeškolování lepší levorukost akceptovat a dítěti usnadnit činnosti, které nejraději dělá levou rukou, například speciálními předměty každodenní potřeby, jako jsou psací potřeby, nůžky nebo ořezávátko pro leváky. Také komentáře typu: „použij správnou ruku“ si odepřete a o totéž požádejte i prarodiče. Takovéto napomínání nemá smysl.