Meander – Designové knihkupectví blízko pražské Náplavky

Ke splnění snu někdy vede dlouhá cesta. Spisovatelce, překladatelce a majitelce nakladatelství Meander Ivaně Pecháčkové se jeden takový velký sen konečně splnil a počátkem adventu otevřela svoje první knihkupectví.

V době, kdy se malým knihkupcům příliš nedaří, je to smělý plán. Za ním ale stojí jistota, že umělecké knihy pro děti i dospělé, které Meander vydává už více než dvacet let, přivedou do designového prostoru ve Vratislavově ulici pod Vyšehradem nejen ty, kteří skvosty z Meandru už dávno znají a milují, ale také nové čtenáře.

Nápad otevřít knihkupectví jen pár kroků od Vltavy stylově souzní s názvem nakladatelství a atmosféra prostoru, jenž je konceptem známého architektonického studia CollColl, udělá z nákupu krásné literatury obřad, kterého se budete chtít zúčastnit nejen tehdy, když Meander představí další novou knihu, ale co nejčastěji.

Slavnostně pokřtěnými tituly a současně tipem na vánoční dárky pro malé i velké zvídavé a zvědavé čtenáře jsou tentokrát novinky Kryštofe, hoď mi žlutou! spisovatelky Ivy Mrkvičkové s ilustracemi mladičké Anny Niklové a sbírka absurdní poezie Nesmysl! editora Radima Kopáče a tužky/pera Davida Böhma.

Nakladatelka Ivana Pecháčková se svým týmem plánují vytvořit z knihkupectví příjemné místo setkávání, workshopů, literárních pořadů i výstav ilustrací a cestu za výjimečnými zážitky si sem najdou pravidelně jistě i ti, pro něž není Vratislavova ulice a její okolí domovskou adresou. A co ještě nakladatelství Meander přináší? „Když jsem v Meandru vydala už spoustu hezkých knížek, ale málokdo o nich věděl, přemýšlela jsem, jak je k dětem nějakou zábavnou formou dostat. Napadl mne knižní festival, a dnes již chystáme 10. ročník Děti, čtete?, na němž dětem představujeme nejnovější knížky nejen v literárních, ale i výtvarných, divadelních a hudebních dílnách, takže každý záhy pochopí, že literatura je vždy základem všeho dalšího umění,“ doplňuje Ivana Pecháčková své plány.

www.meander.cz