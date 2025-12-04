Mikuláš pro malé i velké

Adventní čas je něco kouzelného, a samozřejmě poznamenané netrpělivým čekáním na Ježíška. Objevte kouzlo adventních kalendářů, které můžete zakoupit hotové, ale vytvořit si i své vlastní! Samotných kalendářů, čokoládových figurek, limitovaných edicí vajíček a malých i větších dárečků, které můžete použít, je dostatek. Kromě starých známých se můžete těšit i například na novinky značek Kinder a Ferrero.
Odpočítávání dnů do Štědrého můžete vašim dětem zpříjemnit kalendářem Kinder Mix 198 g v podobě roztomilé perníkové chaloupky, veselým Kinder Surprise & Friends 370 g s čepicí Santa Clause nebo kalendářem Kinder Mix Memory 316 g, ve kterém najdete v každém okénku navíc i kartičku pexesa. Milovníky tradiční Kinder čokolády pak nejvíce potěší speciální vánoční balení Kinder Chocolate 300 g s 24 tyčinkami s mléčnou náplní.
Teenagerům a dospělákům udělá radost klasika Kinder Bueno181 g nebo Kinder Mix 121 g, ve které je kromě oblíbených kousků Kinder Bueno Mini ukrytá novinka v podobě vajíček – Kinder Mini Eggs Milk a Kinder Mini Eggs Hazelnut. Pro větší mlsaly je tu další nový kalendář Kinder & Co. 265 g, ve kterém se kromě produktů Kinder najdete i tyčinky Duplo nebo Hanuta. Neodmyslitelnou součástí mikulášské nadílky jsou duté čokoládové figurky Mikuláše..
Ani letos nechybí vánoční edice oblíbených vajíček Kinder Surprise, které jsou k dostání hned v několika velikostech – závěsné Kinder Surprise 20 g, která poslouží i jako vánoční ozdoba, Kinder Surprise Maxi 100 g, přičemž dostupná je
i jeho holčičí varianta, nebo obrovské Kinder Surprise Maxi 220 g. Zvolit můžete i Mikuláše 75 g, který si veze Kinder Surprise na saních.
Sdílená radost je ta největší radost, tak se podělte s kamarády a blízkými o novinku Kinder Balls Milk & Crisp nebo Kinder Balls Milk & Hazelnut. V balení je 11 kuliček, ve kterých se snoubí chuť oblíbeného mléčného krému s kakaovými křupinkami nebo s kousky lískových oříšků. Sdílet můžete i limitovanou vánoční edici Kinder Mini Friends 122 g
s křupinkami s karamelovou příchutí.
Vysloveně se nabízí jako dárek originální ponožka Kinder & Co Mix, ve které obdarovaný najde hned čtyři různé pochoutky. Především děti budou nadšené z balíčku Kinder Maxi Mix, který kromě dobrot obsahuje také plyšovou hračku. Malé i velké pak jistě potěší vánoční hrneček plný čokolád Kinder Chocolate mini. Stačí jednu rozbalit, zalít teplým mlékem a během okamžiku si můžete vychutnat šálek lahodné horké čokolády!
Pro dospělé přichází Ferrero také ve vánočním kabátku
Špetku luxusu navozují limitované edice pralinek Ferrero v podobě stylového adventního kalendáře nebo speciálního vánočního balení. Limitka Mon Chéri pak přichází s příchutí Winter Punsch.
V jednotlivých okýnkách adventního kalendáře najdete křupavé Ferrero Rocher
s lískovým oříškem a polevou z mléčné čokolády s drcenými lískovými oříšky, Mon Chéri z hořké čokolády s likérem a třešní nebo jedinečné pralinky s celým lískovým oříškem a náplní s křupinkami Ferrero Küschen a Ferrero Küschen Crispy White. Kromě lahodné náplně potěší adventní kalendář také svým okouzlujícím designem.
Jedním ze symbolů vánočního lesku a elegance se v průběhu let stala ikonická zlatá pyramida, a ani letošní svátky se bez ní neobejdou. Nově ji doplňuje také balení 12 kusů pralinek Ferrero Rocher ve tvaru vánočního stromečku. Mezi další sezónní novinky tohoto roku patří luxusní dárkové balení Ferrero Prestige, ve kterém se ukrývá mix pralinek Mon Chéri, Ferrero Rocher, Pocket Coffee a Ferrero Küschen, a také Mon Chéri Cherry Club Winter Punsch.