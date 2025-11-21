Mikulášská nadílka pro nejmenší

V předvánočním období přichází Hamánek s limitovaným svátečním balením dobrot, které kombinuje oblíbené příchutě ovocných kapsiček se Špaldovými perníkovými piškoty. V balení nechybí ani malé překvapení pro děti
v podobě vykrajovátka.
Vánoční multipack s překvapením je ideální jako dárek na Mikuláše, do adventního kalendáře nebo jako odměna
za vánoční přípravy.
Atraktivní krabička obsahuje:
Špaldové perníkové piškoty – díky jedinečnému spojení jemně oříškové chuti špaldové mouky, přírodního třtinového cukru a tradičního perníkového koření chutnají jako domácí perníčky.
Tři ovocné kapsičky v oblíbených kombinacích:
o Jahoda s tvarohem
o Broskev a banán
o Švestka a jablko
Vánoční multipack Hamánek přináší nejen chutné svačinky, ale i společné zážitky například u společného pečení vánočního cukroví s dětmi. Vykrajovátko ve tvaru medvídka, které se nachází v balení, se hodí pro upečení zdravých domácích sušenek. Stačí pak ozdobit a usměvavý medvídek bude na světě!