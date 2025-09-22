Kdy je miminko připravené opustit porodnici?

Konečně nadešel den, kdy má miminko opustit brány porodnice a poprvé jej přivítá jeho nový domov. Jak se pozná, že je děťátko připravené na tento velký krok? A víte, že v některých porodnicích můžete podstoupit ambulantní porod nebo využít služby komunitní porodní asistentky, která vás přijde domů navštívit a poradí s péčí o novorozence i s kojením?
Podle doporučení České neonatologické společnosti ČLS JEP je bezpečné propuštění z porodnice po 60., respektive 72. hodině života novorozence s předpokladem dosavadního fyziologického průběhu během období hospitalizace. Co to znamená? „Dítě je aktivní, přisává se k prsu, u maminky se rozbíhá kojení, miminko ideálně vypije během kojení 20-40 ml mléka a přibývá. Je dobré, aby tam byla rezerva, že do doby, než novorozence zkontroluje pediatr, dítě nezhubne. Proto je optimální, aby se váhová křivka dítěte, která po porodu přirozeně klesá, začala ještě před propuštěním zvedat,“ vysvětluje MUDr. Juraj Ružek, primář novorozeneckého oddělení Nemocnice Slaný. Kromě toho, že miminko prospívá, je také podstatné, aby byly provedeny všechny screeningy – tedy screening na metabolická onemocnění, které se zjišťují odběrem kapky krve z patičky, ale také screening katarakty (šedého zákalu) a měření otoakustických emisí, při nichž se zjišťuje, zda děťátko dobře slyší. Další důležitou podmínkou propuštění je, že hodnoty žloutenky by měly být ve fyziologických hranicích a neměly by narůstat. V neposlední řadě by bylo vhodné, aby rodiče měli domluveného smluvního pediatra, který novorozence přebere do své péče.
Jak o miminko doma správně pečovat?
V porodnici by měly být maminky před odchodem rovněž poučeny, jak se o miminko doma dobře starat. „Mamince v porodnici vysvětlíme, jak pečovat o pupek, opakovaně jí ukážeme, jak děťátko přebalovat a koupat. Mytí stačí obden, zároveň je zapotřebí pečovat o jemnou pokožku miminka. Maminkám dále doporučujeme, jak novorozence oblékat při pobytu venku v kočárku – tedy přidat o jednu vrstvu více než má dospělý. V zimním období by měly být procházky spíše kratší a neměly by být mrazy pod -5 °C. A zejména během chřipkových epidemií je vhodné se vyhnout přelidněným místům, jako jsou nákupní centra,“ radí primář Ružek.
3 ze 4 novorozenců odchází domů plně kojení
Pediatr Ružek dále uvádí, že zdravé miminko by mělo mít za 24 hodin mokrých 6-8 plen a maminka by měla pravidelně kontrolovat váhové přírůstky. S tím souvisí i výživa dítěte. Podle aktuálních dat Národního zdravotnického informačního portálu (NZIP) jsou 3 ze 4 novorozenců při odchodu z porodnice plně kojeni a 20 % dětí dostává při propuštění kromě mateřského mléka i umělou výživu. Pouze 5 % je po návratu z porodnice krmeno pouze umělou výživou. Často se jedná o předčasně narozené děti. „Podporu kojení vnímáme jako velmi důležitou součást péče o novorozence. Častokrát je nezbytná podpora a edukace laktační poradkyně při ukázce, například správné techniky přisátí. Pro maminky jsme v naší slánské nemocnici připravili možnost zúčastnit se po propuštění z porodnice pravidelného neformálního povídání, kde mohou získat praktické rady přímo od zkušených novorozeneckých sester, aby měly jasno v péči o miminko i kojení,“ informuje MUDr. Ružek.
Nezapomínejte na vitamin K
Protože mají novorozenci málo vitaminu K, jsou ohroženi krvácivou nemocí, a je tedy nutné jim tento vitamin dodat. O způsobu aplikace rozhoduje maminka dítěte. Jestliže miminko nedostane po narození jednorázovou injekci s vitaminem K, je nutné, aby tento vitamin nezapomněli rodiče doma podávat ve formě perorálních kapek. Podává se jedna kapka K vitaminu v týdenních intervalech až do 3 měsíců věku dítěte. „Je ale důležité si uvědomit, že vitamin K je rozpustný v tucích, tudíž je potřeba jej podávat při kojení. Miminku kápnete kapičku do pusy a přiložíte k prsu. Podávat jej lze i na lžičce,“ upřesňuje primář Ružek.
Po narození hned domů? Díky ambulantnímu porodu je to možné
Pokud některé maminky nechtějí zůstávat v porodnici obvyklé tři dny, je možné se domluvit na ambulantním porodu, kdy maminka s miminkem odchází do 24 hodin po porodu domů. „Ambulantní porod je jednou z možností, jak přivést dítě na svět, a my ho chceme respektovat. Na druhé straně si ale také vyžaduje včasné naplánování a koordinaci s porodníkem, pediatrem, praktikem i oddělením, kde bude ambulantní porod probíhat. Dá se říci, že i z našeho pohledu jde o určitý kompromis mezi domácím porodem a klasickým několikadenním pobytem v porodnici,“ popisuje MUDr. Ružek. Ambulantní porod vyžaduje pečlivou přípravu a splnění určitých podmínek. Mezi základní kritéria patří fyziologický průběh těhotenství a porodu, dobrý zdravotní stav matky i dítěte a zajištění následné péče. Důležitá je také informovanost a souhlas maminky s tímto typem porodu.
Kdo chce domů dřív, měl by mít zajištěnou péči o dítě
Zájemkyně o ambulantní porod by měly vždy toto přání konzultovat s porodnicí, kde se rozhodly rodit, aby se ujistily, že je zde tento typ porodu možný a za jakých podmínek. „Když nemá rodička komplikovaný porod, anebo není po císařském řezu, většinou je schopna do 24 hodin opustit porodnici. Složitější situace může být u novorozence, u nějž se musí provést screeningová vyšetření, navíc se u něj uzavírá fetální srdeční oběh a teprve pak se například demaskují některé vrozené srdeční vady,“ upozorňuje MUDr. Markéta Matoušková, primářka gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Slaný, a dodává, že ve slánské porodnici umožňují propustit maminku po 12 hodinách od porodu. Velmi však doporučuje, aby rodiče dopředu informovali pediatra, který se o novorozence bude starat, o tom, že chtějí ambulantní porod a z porodnice míní odcházet dříve, než je běžné. Takovým rodičkám zároveň radí, aby své přání probrali ještě před porodem s primářem neonatologie. „V naší nemocnici je následně možnost případně zkontrolovat stav miminka (dětská ambulance, ambulance lékařské služby první pomoci) i například doplnit screeningová vyšetření v případě, že miminko na žádost rodičů odchází domů dříve,“ doplňuje primář slánské neonatologie MUDr. Ružek. Ambulantní porod je tedy možnou alternativou, vyžaduje však důkladnou přípravu.
Porodní asistentka může přijít až domů a dát dobré rady
Ačkoliv příchod maminky i miminka domů je radostná chvíle, zejména u prvorodiček může být provázen i pocitem nejistoty. Zatímco v porodnici má rodička stále k dispozici odborníky, kteří kdykoliv pomůžou nebo poradí, najednou se ocitne s křehkým děťátkem sama. V posledních letech je proto stále oblíbenější trend komunitních asistentek, které se o ženu starají již v průběhu těhotenství, připravují ji na porod, v případě nekomplikované gravidity a fyziologického novorozence mohou samy vést porod, a následně pak pomohou i s péčí o miminko. „I v naší porodnici máme komunitní porodní asistentky, které tyto služby poskytují. Od letošního roku navíc také nabízíme službu, kdy porodní asistentka naší porodnice může jakoukoliv novopečenou maminku, která projeví zájem, jednou navštívit doma po propuštění z porodnice. Na vyžádání lze zajistit společnou návštěvu s dětskou sestrou – laktační poradkyní. Může například zkontrolovat laktaci, zjistit, jak se žena hojí, jestli má všechno dobře zorganizované nebo zda nepotřebuje nějakou další odbornou pomoc,“ přibližuje novinku primářka Matoušková. Tato služba je navíc proplácena zdravotní pojišťovnou, takže maminka si připlatí pouze za dopravu porodní asistentky. Je však třeba dodat, že návštěva porodní asistentky v domácím prostředí samozřejmě nenahrazuje pravidelné kontroly miminka u dětského lékaře.
Zdroj: www.slanyporodnice.cz