Moderní želírování: Méně cukru, více ovoce a jistota dokonalého výsledku

Využijte sezónu naplno! Představte si sklenice plné barevných marmelád, které zachytí letní atmosféru po celý rok. Stačí pár surovin, správný postup a během chvíle vzniká něco, co má úplně jinou hodnotu než jen obyčejná zásoba ve spíži.
Fotografie: Dr. Oetker
Domácí marmelády dnes znamenají radost z tvoření, jednoduchost i návrat k tomu, co je přirozené. Moderní želírování k tomu přidává ještě něco navíc – méně cukru, více ovoce a výrazně snazší přípravu, než si pamatujeme z dětství.
Zatímco dříve byl poměr ovoce a cukru téměř vyrovnaný, dnes se přístup k domácím marmeládám výrazně liší. Moderní želírovací výrobky umožňují pracovat s podstatně menším množstvím cukru, aniž by se snížila kvalita, chuť nebo konzistence výsledku.
Jedním z takových výrobků je Gelfix Super Plus 4:1 Dr. Oetker, který posouvá poměr až na 1 kg ovoce a pouhých 250 g cukru. Hodí se zejména pro velmi zralé nebo přirozeně sladké ovoce a celý proces výrazně zjednodušuje – hotovo je už přibližně po pěti minutách varu. Jedno balení vystačí na čtyři až pět sklenic, přičemž výsledkem je marmeláda s vysokým podílem ovoce a intenzivní chutí.
Gelfix Super 3:1 Dr. Oetker nabízí stejně snadnou přípravu, pracuje však s poměrem 1 kg ovoce na 350 g cukru, čímž představuje vyvážený kompromis mezi sníženým obsahem cukru a klasickou chutí marmelády. Je ideální pro ty, kteří preferují jemně roztíratelnou a chuťově vyváženou domácí marmeládu.
Malý detail – velký rozdíl
Za dokonalou konzistencí marmelád stojí pektin – přirozená složka ovoce, která ovlivňuje jejich výslednou strukturu. Pokud ho ovoce neobsahuje dostatek, pomůže Pektin Dr. Oetker, který umožní doladit konzistenci přesně podle surovin i osobních preferencí.
Stejnou jistotu výsledku nabízí také Želírovací cukr Super 3:1 Dr. Oetker, který kombinuje cukr, pektin a kyselinu citrónovou. Díky tomu výrazně zjednodušuje přípravu bez nutnosti dalšího odměřování.
Důležitou roli hraje i Kyselina citrónová Dr. Oetker, která zvýrazňuje ovocnou chuť, podporuje barvu a pomáhá uchovat marmeládu déle čerstvou. Pro časté použití v kuchyni je praktická zejména varianta Kyselina citrónová XXL 250 g Dr. Oetker, nyní navíc v novém uzavíratelném balení, které usnadňuje skladování i přesné dávkování. Kromě zavařování ji lze využít i při dochucování nápojů či salátů nebo při odstraňování vodního kamene v kávovarech a rychlovarných konvicích.
Domácí marmelády už dávno nejsou jen o tradičních receptech. Stále častěji vznikají lehčí i originální varianty, které odpovídají modernímu životnímu stylu.
Pro odlehčenou verzi je tu Želírovací cukr se stévií Dr. Oetker. Jedno balení 250g vystačí na 700 g ovoce a během pár minut vznikne lahodná marmeláda se sníženým obsahem kalorií. Díky extraktu ze stévie je dosaženo sladkosti bez klasického cukru, přesto s plnou ovocnou chutí. Výsledný džem obsahuje až o 38 % méně kalorií než tradiční varianta.
Prostor pro kreativitu rozšiřuje i Sirupfix Dr. Oetker, který umožňuje snadnou domácí výrobu sirupů podle vlastní chuti – z ovoce, bylinek, květů nebo zázvoru, a to bez použití konzervantů.
Moderní želírování umožňuje více experimentovat v kuchyni. Kombinujte různé druhy ovoce, přidávejte bylinky, koření nebo netradiční ingredience jako levanduli či mátu. Díky kvalitním želírovacím přípravkům máte jistotu, že výsledek bude vždy stát za to, ať už připravujete první sklenici, nebo navazujete na rodinnou tradici.