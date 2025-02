Je moje dcera ještě pořád dítě? Kdy poprvé na gynekologii?

Kdy vzít poprvé svou malou dceru, která už najednou není tak malá, na gynekologii, je častá otázka. My, maminky se navíc i trochu bojíme, aby se u té naší „holčičky“ něco nezanedbalo. Často se do toho potom vloží pediatr, který doporučí kontrolu na gynekologii v patnácti letech, protože je to tak psáno v doporučeních. Je to správné rozhodnutí?

„Mívám v ambulanci mladé dívky často a věřím, že leckterý z mých kolegů mi dá za pravdu, když tu teď uvedu, že vyšetření malé pánve přes břišní stěnu nemá velkou výpovědní hodnotu. Gynekologické vyšetření se provádí přes pochvu, ať už pohmatem, nebo ultrazvukem. Jenže pokud je dívka panna, je to pochopitelně komplikované. Samozřejmě se tu nabízí možnost ultrazvukového vyšetření přes konečník, ale opravdu chceme, aby tohle naše dcera podstupovala?“ říká gynekoložka MUDr. Kateřina Kneiblová a dodává: „Osobně razím ten názor, že pokud mladá žena nemá gynekologické obtíže, není potřeba s prvním vyšetřením spěchat a bohatě stačí vyčkat na dobu, kdy již panna nebude, vyšetření bude jednodušší a výrazně méně stresující.“

Kdy je nutná osobní návštěva lékaře

A jak tedy poznat, kdy gynekologa vyhledat? Nejlépe je zavolat svému gynekologovi a optat se, zda ta či ta skutečnost je běžná a v pořádku. „Například je známý fakt, že dívky nemívají pravidelné měsíčky. Víme to, ale když jde o naši holčičku, tak často znejistíme, zda je to ještě v normě. Fakt je ten, že v prvních několika letech může být téměř jakákoli nepravidelnost v normě. Není-li dívka příliš hubená či chronicky nemocná (např. porucha štítné žlázy), nemusí nás to znervózňovat. Horší situace je v případě bolestivé menstruace nebo svědění. Tam jednoznačně doporučuji poradit se s pediatrem a ten již poradí, zda gynekologa navštívit,“ říká Ilona Bittnerová odbornice na ženská témata a zakladatelka specializovaného e-shopu Maluna.cz.

Dalším tématem, které je třeba brát v úvahu, jsou vrozené vady ženských reprodukčních orgánů. Na ty se v naprosté většině případů nepřijde, dokud dívka není řádně vyšetřena. Je-li nutno dívku operovat, je po operaci doporučováno minimálně rok (nebo déle) neotěhotnět. Většina dívek ovšem na své plnohodnotné gynekologické vyšetření přijde mnohem dříve, než plánují těhotenství.

Jít s dcerou do ordinace?

Pokud dojdeme k tomu, že naše dcera gynekologické vyšetření potřebuje, je ideální, aby dopředu věděla, co přesně ji čeká. „U dívek mladších 18 let je vždy potřeba mít podepsaný souhlas zákonného zástupce, že smíme dívku ošetřit. Tedy první návštěva se neobejde bez doprovodu, minimálně do čekárny. Více už pak záleží na konkrétní situaci. Nemohu mluvit za své kolegy, ale jsem-li v ambulanci já, pak se s dívkou domluvím, zda tu chce mít maminku, anebo zda maminku mám poslat za dveře. Je časté, že si dívka přeje mít maminku u odběru anamnézy, protože spousta holek netuší, co se

u nich v rodině kdy řešilo. A často posíláme maminku za dveře před začátkem vyšetření. Není ovšem vůbec výjimkou, že maminka smí zůstat, smí držet dívku za ruku, stát za hlavou nebo jen za paravánem – to vždy závisí na slečně,“ upřesňuje MUDr. Kateřina Kneiblová a dodává: „Já se vždy dívky ptám, zda již proběhl pohlavní styk, pokud ne, ptám se na tampony. Používá-li dívka sama tampony, je velmi pravděpodobné, že otvor v panenské bláně je natolik prostorný, že by šetrnému gynekologickému vyšetření bránit neměl. A tak tedy komunikuji s dívkou to, že se pokusím ji vyšetřit, a bude-li to možné, pokusíme se i o vaginální ultrazvuk. Zda vyšetření dokončíme, záleží vždy na slečně.“

Pokud dívka nemá gynekologické zdravotní obtíže, je možné koncipovat návštěvu na gynekologii jen jako seznámení, ultrazvuk přes břicho, a hlavně podepsání souhlasu rodiči. Mladé dámě se tím otevírají dveře do ambulance gynekologa

a může přijít sama řešit situace, které by se s rodiči řešit zdráhala. Ani tohle není špatný postup a je důkazem správně fungujících vztahů v rodině.

„U mladých slečen je důvěra tím nejdůležitějším kamenem v péči o jejich (nejen intimní) zdraví. O reakcích a potřebách dívčího a ženského těla je ideální s dcerou mluvit již od útlého věku. Je důležité, aby ji nepříjemně nepřekvapila první menstruace a byla na ni připravena. A nebála se o všem v této oblasti se svou maminkou kdykoliv pohovořit a na cokoliv se zeptat,“ dodává Ilona Bittnerová.