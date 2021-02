Návrat do práce s miminkem? Proč ne, jen se vyvarujte nejčastějších chyb!

Naše republika je unikátní v možnostech volby délky rodičovské dovolené. Matka může zůstat doma do čtyř let věku dítěte i déle. Zároveň však statistiky i praxe ukazují, že řada maminek má potřebu začít pracovat dříve, než jim vyprší délka mateřské či rodičovské dovolené.

Co ženy táhne do práce je poměrně zřejmé. Proč jsou ale některé po nástupu nespokojené? Zmíníme pár důležitých faktorů, kterým by maminky měly věnovat pozornost, než začnou znovu pracovat.

Hlavní rada zní – nespěchejte!

Většina žen touží co nejdříve skloubit roli matky a pracující ženy. Chtějí se seberealizovat a nadále rozvíjet, i když do jejich života vstoupilo mateřství. Je to naprosto přirozené a fandíme tomu. Navíc ani ekonomická stránka není od věci. Přispívat do rodinného rozpočtu ve chvíli, kdy se rodina rozrostla, je rozhodně smysluplné. Ale…nespěchejte příliš.

Užijte si roli matky naplno alespoň do půl roku dítěte. Podle psychologů je toto období nejdůležitější pro utváření unikátního pouta mezi matkou a dítětem a určuje pak jejich vztah po zbytek života. První měsíce po porodu si žena ukotvuje roli matky a rodina si zvyká na vše, co souvisí s rodičovstvím. Je to velmi náročné období, a proto by profesní ambice měly zatím počkat. Nebojte se, nic vám neuteče. Čtěte, zajímejte se o dění kolem sebe i o svůj obor a v rámci možností rozvíjejte své schopnosti, dovednosti i flexibilitu. Vše brzy bohatě zúročíte.

Potřeby vaše a zaměstnavatele

Ve chvíli, kdy se rozhodnete vrátit se do práce je velmi důležité, aby se potkaly představy o míře vašeho pracovního nasazení s potřebami zaměstnavatele. To znamená, že si musíte být jistá, kolik času můžete práci vyčlenit a potvrdit si, že to splňuje očekávání dané firmy. V Čechách se trend zkrácených úvazků začíná pozvolna rozvíjet pozitivním směrem, ale vždy půjde o velmi individuální přístup ze strany zaměstnavatele a vzájemnou domluvu.

Možností zapojení se do pracovního procesu je celá řada – projekty, individuální pracovní plán, dohody či zkrácené úvazky nebo práce z domova, které aktuálně nahrává rozvoj technologií i nová situace ve společnosti.

Je zřejmé, že návrat do stejné firmy, ze které jste odešly, představuje velké výhody. Znáte prostředí, interní zvyklosti, procesy i většinu lidí. Doporučujeme proto zůstat se zaměstnavatelem v kontaktu a sledovat i jiné pracovní příležitosti pro případ, že by vám bývalé místo z jakéhokoli důvodu nevyhovovalo.

„Do práce jsem se vrátila, když byl dceři rok. Do stejné firmy i oboru, jen na trochu jinou pozici. Přála jsem si skloubit rodinné a pracovní povinnosti, které mne rozvíjí a dávají mi prostor pro seberealizaci. Zpočátku šlo o práci na dohodu o provedení práce (DPP), s narůstající agendou jsem přešla na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) a později, když jsem měla možnost využít služeb soukromé školky, se mi otevřela příležitost pracovat na částečný úvazek,“ říká manažerka společenské odpovědnosti firmy Tchibo Praha.

Školka, jesle ano, ale nutný je plán B

Než se dohodnete se svým zaměstnavatelem na konkrétní pozici a úvazku, mějte zajištěné jesle, školku nebo chůvu, tedy nějakou stálou a pravidelnou péči o vašeho potomka, kterou už budete mít i vyzkoušenou. Dá vám to jistotu, že péče o něj bude probíhat bezproblémově. Bylo by velmi nezodpovědné nastoupit do práce jen s příslibem například kamarádky nebo sousedky, že pomohou s hlídáním. Tyto pomocníky, včetně prarodičů a partnera, si určitě hýčkejte, ale nechce si je jako plán B pro případ zavřené školky, onemocnění dítěte a jiných neočekávaných událostí. Uvidíte, jak oceníte vy i oni, že je vaše prosba o hlídání jen ojedinělá.

Předpokladem úspěchu totiž je, abyste pro dítě, a tím i pro sebe, vytvořila zázemí, o kterém nebudete pochybovat. Jen tak se můžete 100% soustředit na práci a nerozptylovat se myšlenkami, jak to ten vás drobeček bez vás zvládá. Získáte tak prostor plnit si své profesní sny, plně se realizovat a upevňovat své sebevědomí v pracovní oblasti. Profesním odreagováním od péče o dítě si následný společně strávený čas užijete o to intenzivněji. Důležité je mít srovnáno sama se sebou co chcete a mít podporu vašich blízkých.

„Do práce jsem se vracela, když měl syn rok a půl. Přijali ho do jeslí a firma mi umožnila individuální pracovní plán, díky kterému si při práci můžu pořád užívat být mámou. Někdy sice jde o pořádnou dávku nervů vše zorganizovat, zvláště v období „rýmiček“, ale díky partnerovi to zatím zvládáme. Jsem šťastná, že se seberealizuji, v práci si vyčistím hlavu, věnuji se sama sobě a pak si více užívám i obyčejného dne se synem, který strávíme obhlídkou mravenišť, kaluží a kanálů kolem domu,“ říká specialistka na zákaznickou péči v Tchibo Praha.