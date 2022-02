Nebezpečné bílé barvivo končí

Látku oxid titaničitý je od 7. února 2022 zakázáno používat při výrobě potravin. Bílé barvivo (E 171) je jedním z nejdiskutovanějších „éček“ posledních let. Ačkoliv se látka přidávaná například do žvýkaček a cukrovinek používá už velmi dlouho, pochyby o její zdravotní nezávadnosti se objevily před šesti lety.

Podle závěrů vědeckých studií nelze vyloučit, že se E 171 v lidském organizmu může chovat genotoxicky. Evropská komise proto v lednu vydala zákaz tohoto potravinářského aditiva. Komise ponechala výrobcům půl roku na to, aby mohli na nařízení reagovat. Po 7. srpnu ale bude možné jen doprodat již vyrobené zásoby.

Oxidu titaničitému můžeme připsat řadu zajímavých vlastností, například velmi dobře odráží světlo a bez jakýchkoliv problémů pohlcuje UV záření. Díky tomu se používá jako bílý pigment při výrobě barev nebo jako UV filtr v opalovacích krémech. Několik desetiletí se pod kódem E 171 používal i jako bílé potravinářské barvivo. Přestože nebyl oxid titaničitý v potravinách žádnou novinkou, trvaly evropské předpisy o potravinářských aditivech na opětovném posouzení jeho bezpečnosti. Tím totiž musí projít všechna éčka používaná před rokem 2009, kdy začala platit současná legislativa.

Opakované posouzení zdravotní nezávadnosti oxidu titaničitého v roce 2016 Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) oxid titaničitý za povolených podmínek neoznačil za zdravotní riziko. „Nicméně vědci v posudku upozornili, že k jasným závěrům je třeba doplnit další toxikologické zkoušky a také přesně definovat, z jak velkých částic se oxid titaničitý skládá,“ popsala první pochybnosti o nezávadnosti oxidu titaničitého šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová.

Právě velikost částic titanového pigmentu se ukázala jako problém. Oxid titaničitý se z těla kompletně nevyloučí, ale ve velmi malém množství (do 0,1 %) se může vstřebat do organizmu. Evropské úřady omezily podíl nanomateriálu ve složení barviva E 171. Dodatečné vědecké posouzení v roce 2021 však nevyloučilo zdravotní rizika a přineslo zásadní závěr: barvivo E 171 již nelze považovat za bezpečné potravinářské aditivum. „Důvodem byly především možné genotoxické účinky nanočástic oxidu titaničitého. Několik experimentálních studií totiž potvrdilo jeho účast na změnách DNA v různých typech buněk, což by mohlo vést k vývojovým poruchám plodů, případně k rozvoji nádorových onemocnění,“ uvedla Hoffmannová.

Evropské komise dne 14. ledna 2022 vydala nařízení, kterým se od 7. února 2022 potravinářské aditivum E 171 zakazuje. Po dobu šesti měsíců však ještě platí přechodné období, ve kterém bude možné vyrábět potraviny podle starých pravidel. S oxidem titaničitým se však spotřebitelé budou potkávat i nadále, používá se totiž i při výrobě léčiv. Evropská léková agentura EMA zatím tuto látku nezakázala, jelikož farmaceuti za ni zatím nemají plnohodnotnou náhradu.

