Nebojte se zachránit život! Váš lékárník vám poradí

Nečinně přihlížet nebo naopak potenciálně zachránit život? V tomto duchu se nese, letos již třetí ročník kampaně Nebojte se zachránit život, který v rámci světového dne první pomoci organizuje Česká lékárnická komora.

Světový den první pomoci připadá vždy na druhou zářijovou sobotu, tentokrát na 14. září, nicméně program, který do lékáren připravila Česká lékárnická komora, není omezen jen na sobotu. Běží již od 9. září, a tak až do 15. září má široká veřejnost možnost vyzkoušet a osvojit si v různých lékárnách napříč Českou republikou základy první pomoci. Do akce se po celé republice zapojilo 535 lékáren spolu s nespočtem lékárníků a lékárnických asistentů, kteří s návštěvníky projdou základy například kardiopulmunární resuscitace, aplikace adrenalinového autoinjektoru, zástavu masivního krvácení či další obecná pravidla při poskytování pomoci. Jak se říká, je lepší vědět a nemuset použít, než potřebovat a nevědět. Cílem kampaně je šíření základní osvěty v tomto odvětví spolu s apelem, že poskytnutí první pomoci není raketová věda, které by se jeden měl obávat, nýbrž že je zvládnutelná i laikem, přičemž je to právě první pomoc, která může v určité situaci rozhodnout.

Lekarnickekapky.cz – ověřené informace a praktické rady k první pomoci

Praktické rady k první pomoci během různých krizových situací zájemci naleznou také na pacientském webu www.lekarnickekapky.cz v sekci „Nebojte se zachránit život“. Web obsahuje několik článků popisujících život ohrožující situace i způsob jejich řešení. Aktuální je například článek týkající první pomoci při otravě houbami nebo informace týkající se anafylaxe, která vyžaduje neodkladnou první pomoc. Celoroční a zároveň nejčastější příčinou anafylaxe u dětí jsou alergie na potraviny. Až na dalším místě stojí léky, hmyzí jedy a další alergeny.

Veřejnosti je také volně k dispozici edukační video s názornými ukázkami první pomoci v podání MUDr. Jiřího Pokorného, Ph.D., jež vzniklo za podpory společnosti Teva Pharmaceuticals CR.