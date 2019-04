Nechte prvního máje o lásce vyprávět hvězdy

Rádi byste si se svou drahou polovičkou užili na prvního máje den a večer plný romantiky? To by vaše kroky měly v 19 hodin vést do Planetária hlavního města Prahy. Tady budou láskyplné příběhy vyprávět hvězdy.

Jak pravil básník, první máj je lásky čas. V tento den by se měla pod rozkvetlým stromem nechat políbit každá žena, která si chce pro celý další rok udržet svou krásu a přitažlivost. Tato pověra i celá oslava lásky v první květnový den je velice rozšířená a oblíbená. Není proto náhodou, že právě v tento den potkáte venku mnoho zamilovaných dvojic. Hledáte letos originální program? Vydejte se do pražského planetária, které leží na kraji parku Stromovka. V 19 hodin tu začíná vyprávění o Héraklovi, jehož souhvězdí v tento čas svítí na noční obloze nejjasněji, a jeho velké lásky Déianeiry. Romantický večer tu pak zakončí baletní představení How many attempts left? Dancing under the stars.

Seznamte se s květnovou oblohou i Mléčnou dráhou a užijte si příjemný večer ve společnosti hvězd a tajuplných příběhů. Povedou pak vaše kroky pod rozkvetlou třešeň na Petříně? Zavítejte také do Štefánikovy hvězdárny a vychutnejte se závěr romantického večera pod oblohou plnou hvězd. Pokud se tu navíc prokážete vstupenkou z planetária, budete mít vstup zdarma.

www.planetum.cz