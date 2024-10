Nejlepší pomoc nováčkům ve školce

Má vaše dítě trému? Prozradíme pár triků, jak pobyt ve školce usnadnit.

Jak trénovat odloučení?

Nechávejte své dítě u přátel, kteří mají děti ve srovnatelném věku, aniž byste byla jejich hrám přítomna. Přes den si můžete zařídit své záležitosti a dítě pohlídá babička, sousedka nebo kamarádka.

Co je podstatné pro zdárný začátek ve školce?

Především je to váš vlastní přístup. Často se setkáváme s rodiči, kteří prožívají okamžik opouštění dítěte mnohem hůře než ono samo. Je to pochopitelné: dítě je ponecháno v cizích rukou, a tak nad ním rodiče částečně ztrácejí kontrolu. Proto je nesmírně důležité, aby rodiče měli k vychovatelkám od počátku důvěru – jen tak se dítě s novou situací co nejrychleji vyrovná.

Jak zabránit dramatickému loučení?

Snadnějšímu loučení napomáhá nějaký zavedený rituál. Také je dobré, když si dítě do školky přinese svou oblíbenou hračku – bude mít něco důvěrně známého i po odchodu rodiče u sebe. Někdy zkrátka dítě potřebuje jen čas. V mnoha školkách je možné při nástupu v prvních dnech s dítětem pár hodin pobýt. Ale okamžik rozloučení přijde a pak je nutné odejít, i když se to někdy neobejde bez slziček. Však ony zase rychle zaschnou.

Jakých chyb se rodiče musí hned na začátku vyvarovat?

Na začátku docházky do školky je dobré, aby předání dítěte proběhlo klidně a včas. Pro nováčky je lepší, když přijdou v době, kdy se ještě mnoho neděje a vychovatelka tak má prostor jednotlivě se věnovat dětem. A od rodičů se očekává, aby se neztratili beze slova. Není totiž fér odejít, aniž by se s dítětem rozloučili. Rozhodně by však ale rodiče neměli přistupovat na hru: Když nebudeš plakat, dostaneš dárek!

A co je obzvlášť důležité: děti potřebují pravidelnost. A také pocit, že se na mámu a tátu mohou naprosto spolehnout. Proto dítě vždy vyzvedněte v dohodnutou dobu a nenechávejte je doma ze školky jen proto, že se mu dnes zrovna nechce.

Jak náročný je den ve školce?

Pro nováčka mohou být čtyři hodiny ve školce stejně náročné jako osmihodinový pracovní den pro dospělého. Proto se nedivte, když při vyzvednutí bude dítě unavené nebo protivné. Mnoho dětí bude potřebovat i po čtyřech hodinách polední odpočinek nebo spánek. Také si na odpoledne neplánujte žádný velký program.

Co když je dítě stydlivé? Najde si kamarády?

Jistě. Ale nemělo by se na dítě příliš tlačit. Děti se samy rozhodnou, kdy, s kým a na co si chtějí hrát. Anebo zda se vůbec do hry zapojí. Některé děti se zpočátku cítí lépe jen jako pozorovatelé. Důvěřujte v silné stránky svého dítěte a věřte, že se s novou situací vyrovná!