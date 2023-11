Nejoblíbenější česká pohádka a lední show v obchodním Centru Černý Most

Kouzelná Popelka nedomyslitelně patří k českým Vánocům a mnozí z nás si bez této pohádky nedovedou představit Štědrý den. Letos v listopadu oslaví půl století od své premiéry, a proto právě Popelce bude patřit adventní čas v Centru Černý Most. Vánoční sezónu již tradičně zahájí 18. listopadu velkolepá Lední show na motivy Popelky.

Před padesáti lety poprvé vstoupila na plátna českých kin legendární pohádka Tři oříšky pro Popelku režiséra Václava Vorlíčka. Příběh o dívce, která žila na statku své macechy a dostala darem tři kouzelné oříšky, díky kterým se nakonec stala ženou prince, baví i dnes diváky napříč generacemi. Ikonická česká pohádka ožije v předvánočním čase v Centru Černý Most, kde bude probíhat výstava kostýmů postav a nebudou chybět ani dechberoucí Popelčiny šaty. Autorem originálních kostýmů je český výtvarník, scénograf a také kostýmní výtvarník, Theodor Pištěk. Na navrhování kostýmů pro Popelku vzpomíná velice rád a s úsměvem: „Na tvorbu kostýmů Popelky mám bezvadné vzpomínky, jsem spokojený se svou prací, a hlavně s tím, jak se film celá ta léta lidem líbí. Jen mě mrzí, že jsem tenkrát nemohl být přítomný i na natáčení,“ zavzpomínal v rozhovoru pro iDNES.cz v roce 2022 autor Popelčiných šatů.

Na výstavě budou kromě kostýmů k vidění také ikonické tři oříšky, povoz s koněm Juráškem a Vinckem, sova Rozárka a samozřejmě nezbytný střevíček. Pro děti bude připravena interaktivní magnetická tabule, jejímž prostřednictvím si budou moci sestavit a vyzkoušet kostýmy postav z pohádky.

Popelčin příběh ožije na ledě

Jedna z nejkrásnějších českých pohádek bude k vidění také na ledě v rámci tradiční lední show v podání českých krasobruslařských špiček. Jedinečná bruslařská exhibice v pohádkových kostýmech se uskuteční 18. listopadu od 17 hodin před Centrem Černý Most. Chybět nebudou ani ústřední písně z pohádky v podání Nikoly Ďuricové a také melodie z filmu. V hlavních rolích se představí sourozenecké duo Natálie a Filipa Taschlerových, kteří se nedávno umístili pátí na prestižní krasobruslařské soutěži Americká brusle a na lední show ztvární Popelku a prince. Lední show si v hledišti nenechá ujít ani pravý princ z pohádky, herec Pavel Trávníček.

Choreografy bruslařské performance jsou Miroslava Hájková a René Novotný, legendární trojnásobný mistr světa. Ten zároveň ztvární na ledě roli krále.

Krásné kostýmy, úžasné bruslařské výkony a písně z pohádky zaručeně naladí na nadcházející advent. Třešničkou programu bude rozsvícení vánoční dekorace, které symbolicky zahájí vánoční čas v Centru Černý Most. Vstup na výstavu i lední show je pro návštěvníky Centra Černý Most zdarma.

Součástí předvánočního programu v Centru Černý Most bude bruslení na venkovním kluzišti, které se divákům otevře 10. listopadu. Do obchodního centra zavítá 5. prosince také Mikuláš s čertem a andělem. Chybět nebude ani živý betlém, probíhat budou také sobotní dílničky pro děti a pravidelné Dětské středy, letos tematicky sladěné s Popelkou. Na Centrálním náměstí bude umístěn Strom splněných přání a 13. prosince se uskuteční celostátní akce Česko zpívá koledy. Tři dny před Štědrým dnem proběhne Christmas Night Shopping s prodlouženou otevírací dobou obchodů do 22.00 a celý prosinec je možnost soutěžit o atraktivní ceny v adventním kalendáři.

Ikonické šaty a další prvky ze slavného filmu si budete moci připomenout na unikátní výstavě, která potrvá v Centru Černý Most od 18. listopadu 2023 do 6. ledna 2024.

