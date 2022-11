Není nad to pořádně se vykřičet!

Co spouští potřebu křičet a proč bychom jí měli vyhovět? Křik si spousta lidí spojuje s něčím nevhodným, avšak od srdce si zařvat může být způsob, jak upustit vztek a uvolnit se, přičemž může jít o nahromaděné emoce, momentální stres a frustraci či dokonce porod. Křik je možné používat správně a podpořit tak své fyzické i duševní zdraví. Vyzkoušet si to můžete např. tento víkend v „Antistresárně“ v OC Smíchov.

Dát hlas svým emocím

Terapeutické účinky křiku jsou zakotvené už ve starodávné čínské medicíně, která věří, že má pozitivní vliv na plíce a játra. Vědecky je začal v 70. letech minulého století zkoumat americký psycholog Arthur Janov. Zastával teorii, že křik dokáže člověka přenést do dětství, kde vznikají traumata. Tím, že potlačovaným emocím dáme hlas, podle něj dochází k uvolnění a očištění od starých programů. Ve své době byla tato teorie naprosto revoluční, podle současných psychologů však metoda nemůže sloužit jako plnohodnotná psychoterapie.

Terapie křikem

„Vědomý a regulovaný křik má skvělé terapeutické účinky,“ vysvětluje Tomáš Kvapilík, psycholog a psychoterapeut. „Uvolňuje často potlačovanou agresi nebo nahromaděné emoce hněvu, smutku či strachu. Pokud si dovolíte opřít se do křiku celým tělem, každou buňkou, může to být opravdu mimořádný zážitek, při němž se uvolňuje dny a týdny zatuhnutá energie. Z toho důvodu má křik také antistresové účinky, protože právě stres souvisí s nahromaděnou a nevyužitou energií v těle.“

Na křičení je vůbec nejlepší to, že je zadarmo a může to udělat každý. Dobrá zpráva je, že se kvůli tomu nemusíte vydat na osamělou pouť do lesů. Tento zážitek si teď můžete díky značce Snickers dopřát doslova z plných plic. V obchodním centru Smíchov stojí po celý třetí listopadový víkend speciální místnost – tzv. Antistresárna, kde můžete bez obav pustit svoje emoce ven. Díky zabudovaným hlukoměrům vám navíc ukáže, jak si stojíte v porovnání s ostatními a zároveň vygeneruje Spotify playlist, který se vám trefí do nálady – je totiž založený na míře křiku, kterou ze sebe dostanete. Za odměnu dostane novou Snickers Creamy plnou lahodné čokolády a arašídové pomazánky.

Co spouští potřebu křičet?

Když si položíte tuto otázku, pravděpodobně vás jako první napadne vztek nebo frustrace. Podle vědecké studie, jejímž autorem je kognitivní neurovědec Sascha Frühholz, však křik spouští šest různých emocí. První z nich je zmiňovaný vztek, dále pak strach, bolest a smutek. Potřeba křičet však nemá jen negativní spouštěče. Lidé křičí také, když mají extrémní radost nebo zažívají intenzivní potěšení.

Výzkum navíc odhalil, že lidé mnohem více reagují na výkřiky radosti, které upevňují sociální vazby. Důkazem, že pozitivní křik sbližuje, je například jásání fanoušků na stadionech nebo koncerty oblíbených interpretů. Stačí si vybavit vystoupení Elvise Presleyho, kde lidé doslova řvali nadšením. Podle Frühholzovy teorie tak dávají najevo, co cítí a přirozeně se sbližují.

Proč by si měl každý občas zařvat

Křik především funguje podobně jako pláč, takže se vám po něm uleví. Kromě toho je do jisté míry prevencí kardiovaskulárních nemocí a depresí. Vědci také zjistili, že tenisté na kurtu před odpalem křičí, aby zvýšili intenzitu, s jakou míček odrazí. Jiný průzkum vědců ze Státní univerzity v Iowě ukázal, že bojoví umělci mají o 7 % silnější stisk, když používají bojový pokřik než bez něj.