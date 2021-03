Neskrývejte svoji ženskost

Až nás sluníčko zahřeje a my sundáme teplé svetry, které celou zimu schovávaly naše ženské tvary, nastane doba zúčtování. Pod nové šaty, lehké halenky, tenká trička s hlubokým či širokým výstřihem už nebude stačit jen nějaké z šuplíku vytažené spodní prádlo!

Dobré prádlo naši postavu rozzáří a vybrousí. Dodá jí souměrnost, srovná záda, zatáhne bříško, zkrotí boky a opticky ji vylepší například tím, že prsa pozvedne do ideální, tedy do očekávané výšky. Ta je přesně určena-dána, je to šest osmin výšky naší postavy. Tam prsa patří, ani ne výš a ani ne níž. Dobře padnoucí prádlo zároveň zalichotí vaší siluetě a zdůrazní ty proporce, které dělají ženu ženou. Až si prohlédnete novinky z jarní kolekce Triola, už nebudete chtít svou ženskost skrývat!

Spring Pearl

Perlou jarní kolekce je hladká podprsenka s fazónou 29816 v krásné perlové barvě. Její Top-Fit je vhodný pro střední a velké poprsí! Má nízký střed, který je téměř průsvitný a vytváří tak zajímavý detail svůdného dekoltu. Bezešvá podprsenka s kosticemi se nerýsuje pod oblečením a hodí se pod hladké světlé topy. Tenké vyztužení košů prsa pohodlně usadí i vyzdvihne. Materiál má nenápadnou a na omak příjemnou texturu. Je praktická a přitom tak sexy!

Najdete ji ve velikostech košů od B do H a v obvodech od 70 do 95 v barvě perlové. Svoji volbu můžete doplnit o kvalitní, perfektně ladicí klasické kalhotky Triola 31816. Vybrat si můžete v pěti velikostech – od 70 do 90.

Sexy Pearl

Krajková podprsenka Sexy Pearl, model 26115, vykouzlí sexy dekolt. Střih „Balcony“ je nejoblíbenějším a nežádanějším do hlubokých a širokých výstřihů pro malé a střední poprsí. „Tentokrát jsme oblékli model do luxusní jemné krajky, která se krásně hodí do nového jarního šatníku,“ hodnotí novinku profesionální stylistka prádla Žaneta Ilutanová. Radí ženám s výběrem prádla nejen na webech, ale i v prodejnách prádla v rámci tzv. Triola Styling Days v celé ČR. Luxusní krajka v barvě perel a propracovaný střih „Balkony“ vytvaruje přirozený, neodolatelný a sexy dekolt. Novinku najdete ve velikostech košů od C do G, s obvody od 65 do 85.

K podprsence si můžete vybrat kalhotky klasické 31795 nebo odvážné brazilky 34795.

Violet Gentleness

Na přání zákaznic uvádí Triola limitovanou novinku v oblíbeném střihu Top-Fit v něžném tónu lila. Je s nízkým středem a má krajkou krásně zdobený dolní obvod. Podprsenka navržená a ušitá ve fazóně 29114 se hodí pro hluboké dekolty. Svěží model je předzvěstí blížícího se jara. Je k dostání od velikosti košů C do G, s obvody od 70 do 85.

K podprsence ladí svým originálním střihem krajkové kalhotky panty 35114, které jsou bez postranních švů. Najdete je ve velikostech 70 až 85.

