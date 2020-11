Netradiční dárek – diamantová karta

Možná to znáte. Blíží se promoce, narozeniny nebo např. svátek vašeho dítěte či partnera a přemýšlíte nad netradičním dárkem. Kytkou, čokoládou nikoho asi neurazíte, ale zároveň nepřekvapíte. Netradičním a také podstatně vhodnějším a hodnotnějším dárkem může být diamant ve formě diamantové karty!

Diamantové karty představují vtipný, romantický a praktický dárek. Balení ve formě a velikosti platební karty v sobě ukrývá pravý diamant. Díky velikosti a formě karty může mít obdarovaný svoji kartu vždy u sebe například v peněžence. A jak velký diamant je možné pořídit? To je jen na vás a meze představivosti se nekladou. K dispozici jsou základní varianty za 500, 1000 nebo 3 499 Kč, ale samozřejmě lze zvolit i jiné varianty. Horkou novinkou jsou karty obsahující 3 až 6 diamantů v jedné kartě (do 2 do 3 tisíc Kč). Diamant je díky provedení jednoduše viditelný a díky použití ochranných prvků (hologramy, zatavení) má majitel jistotu, že diamant je pravý. Použité kameny jsou samozřejmě šperkařské kvality. Diamant tak lze z karty vyjmout a použít ho například do prstenu, přívěsku či náušnic. Dáte přednost kytce a čokoládě nebo zvolíte diamant už od 500 Kč?

Pokud toužíte dárek více personifikovat, tak můžete volit z řady grafických designů karet, které budou reagovat na konkrétní událost. Není tak problém zvolit vizuál s růží, srdcem, tématikou vesmíru nebo Vánoc.

Každá z karet obsahuje informace o obsaženém diamantu či diamantech na zadní straně – majitel či majitelka tak hned ví rozměry, váhu v karátech a další detaily. Karty lze jednoduše objednat na www.diamantovekarty.cz s tím, že pro doručení je možné využít i oblíbenou zásilkovnu.

