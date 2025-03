Nitroděložní tělísko a jeho výhody z pohledu hematologa

Vyšší obeznámenost žen s možnými riziky užívání antikoncepce zvyšuje jejich zájem o podrobnější debatu

s lékaři a také snahu o výběr nejvhodnějšího (nejbezpečnějšího) typu antikoncepce. Citlivými uživatelkami antikoncepce jsou zejména ženy se zvýšeným rizikem žilní trombózy.

Co je to žilní trombóza

O žilní trombóze hovoříme tehdy, když dojde k vytvoření krevní sraženiny (trombu) v žilním systému, nejčastěji v žilách dolních končetin. K tomu může dojít spontánně, bez vyvolávajícího momentu, ale častěji v některé rizikové situaci, jako je třeba obezita, nádorová onemocnění, vrozené trombofilní stavy, užívání kombinované hormonální antikoncepce, imobilizace dolní končetiny, operace aj. Trombóza nás ohrožuje možným vznikem plicní embolie, výskytem posttrombotického syndromu, ale také rizikem nadměrného krvácení v průběhu antikoagulační terapie.

Jak žít s trombofilním stavem?

Trombofilní stavy jsou takové stavy, kdy se krev sráží více, než by bylo žádoucí a tito pacienti mají větší sklon k trombóze. V naší populaci je cca 5-8 % jedinců s vrozenou predispozicí k žilní trombóze. Naštěstí jde ve většině případů jen o mírnější formu onemocnění, přesto je však třeba na ní myslet. K vzniku trombů dochází většinou v rizikové situaci, mezi které také patří u žen užívání hormonální antikoncepce a těhotenství.

Ideální antikoncepce pro ženy s trombofilií

Ženy mají dnes na výběr širokou paletu antikoncepčních prostředků. Ale ženy s trombofilní mutací nemohou bohužel užívat jakoukoli antikoncepci, musí volit mezi bezpečnějšími čistě gestagenními formami antikoncepce. Ideální formou je nitroděložní hormonální tělísko s lokálně (do dutiny děložní) uvolňovaným levonorgestrelem.

Antikoagulační terapie a menstruace

Pokud žena již trombózu dostala, pak je léčená antikoagulační terapií, která má za cíl zabránit dalšímu nárůstu krevní sraženiny. Dnes je tato terapie vedena nejčastěji moderními léky, nazývanými DOACs (přímá antikoagulancia), která mají jednoduché dávkování a terapii není nutné monitorovat. Nicméně ani tato terapie není bez rizika krvácení, zejména slizničního. Asi 20-30 % žen na této terapii má velmi silné menstruační krvácení, které lze upravit zavedením nitroděložního hormonálního tělíska. Tím lze „zabít dvě mouchy jednou ranou“, protože tím zabráníme i nechtěnému otěhotnění. Tato nová antikoagulancia se totiž nedoporučují podávat v graviditě.

Krvácivé stavy a menstruace

Opakem trombofilních stavů jsou stavy krvácivé, tedy stavy s vrozenou či získanou predispozicí ke krvácení. Také tyto ženy, zejména s von Willebrandovou chorobou, mají silnější menstruační krvácení. I pro ně je toto tělísko výhodné. Tyto pacientky jsou sledovány u hematologa kvůli své chorobě a většinou i pro anemii z nedostatku železa.

A co na nitroděložní tělísko říká hematolog?

„Nitroděložní tělísko je z pohledu hematologa ideální antikoncepcí s vysokou účinností pro ženy jak s trombofilním, tak krvácivým stavem. Také úprava intenzity krvácení, a to i při užívání antikoagulační terapie je výhodná, a to pro všechny věkové skupiny,“ říká prof. MUDr. Petr Dulíček, hematolog, FN Hradec Králové.

