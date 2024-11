Nová aplikace má měnit školní klima a chránit děti ve školách

Ve školách se množí výzvy, které souvisejí nejen s akademickými výsledky, ale i s duševním zdravím žáků. A právě tento aspekt chce nově řešit aplikace YoungLink, která pomáhá identifikovat rizikové chování ve školách a přispívá tak k vytvoření pozitivního a bezpečného sociálního prostředí pro děti.

Podle statistik se v České republice setkává 9 z 10 dětí se šikanou, přičemž více než třetina všech dětí ve světě se stává obětí šikany. Většina škol však šikanu či jiné problémy s chováním dětí často zaznamená až tehdy, když jsou již problémy v plném rozsahu. A to může být pozdě.

Aplikace YoungLink nabízí nový způsob, jak těmto problémům předejít. S pomocí moderního sociometrického algoritmu sleduje atmosféru ve třídách, odhaluje potenciální konflikty a rizikové chování a poskytuje okamžité informace o školním klimatu nejen učitelům, ale i rodičům. Cílem je identifikovat problémy v jejich počátcích, než se vyhrotí do vážných konfliktů, a tím předejít eskalaci negativních jevů jako je šikana.

„V současnosti se příliš soustředíme na výkon žáků, ale mnohdy zapomínáme, jak důležité je, aby se děti ve škole cítily bezpečně a podporovány. Naše aplikace je navržena tak, aby průběžně monitorovala, jak se děti ve třídě vzájemně vnímají a jaké je sociální klima ve třídě. Tímto způsobem dokážeme včas reagovat na zhoršující se situace,“ říká Dušan Brabec, z týmu YoungLink.

Aplikace YoungLink funguje na principu opakovaného měření v průběhu školního roku, což ji odlišuje od jiných nástrojů, které se používají pouze v krizových momentech. YoungLink nejenže pomáhá školám lépe porozumět dynamice třídy, ale také umožňuje efektivně komunikovat mezi školou a rodiči, což výrazně zlepšuje vzájemnou spolupráci při řešení problémů.

Aplikace je podložena akademickým výzkumem a průběžně se aktualizuje podle nejnovějších vědeckých studií. Tým, který stojí za vývojem YoungLink, je složen z odborníků na psychologii, pedagogiku a sociometrii, kteří se již v rámci své akademické činnosti věnovali problematice školního prostředí a chování dětí.

Pilotní testování a zapojení škol

Do pilotního testování se v průběhu minulého školního roku zapojilo téměř 2 500 žáků a studentů ze 30 škol napříč ČR. Testování probíhalo ve spolupráci s poradenskými pracovišti škol, vedením a třídními učiteli, kteří se podílejí na sběru dat a analýzách. U všech pilotů byli přítomni zástupci YoungLink a každou třídu provedli tím, co je čeká. Děti měly zároveň možnost se do programu nezapojit, což se stalo jen u dvou žáků. Přístup dětí k práci s aplikací byl vstřícný a děti byly obeznámeny s tím, že veškeré informace jsou anonymní.

Budoucnost aplikace YoungLink

Aplikace byla vytvořena primárně pro zlepšování sociálního klima ve třídách a umožnit včasnou intervenci v případě šikany. V budoucnu by mohla navíc najít uplatnění i v dalších typech kolektivů, například ve sportovních klubech nebo pracovních týmech, kde by mohla pomoci měřit efektivitu komunikace a vztahy na pracovišti. Ostrý provoz aplikace ve školách začal v říjnu 2024.

Pro více informací o aplikaci YoungLink a možnostech zapojení do testování navštivte www.younglink.cz.