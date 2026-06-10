Nová kolumbijská 100% Arabica od Tchibo

Novinka mezi kávami Tchibo přináší chuť kolumbijských And, kde zrna v ideálních horských podmínkách pomalu dozrávají a následně se ručně sbírají. 100% Arabica Tchibo Barista Colombia nabízí plné tělo, vyvážený charakter a tóny červených bobulí s jemným čokoládovým dozvukem, doplněné sametovou cremou.
Fotografie: Tchibo
Vysoko v Andách, kde se svahy zvedají až ke dvěma tisícům metrů, začíná příběh kávy, který se tu píše už po generace. Na malých farmách se kávová zrna stále sbírají ručně – pomalu, pečlivě, tak, jak to dělali otcové i dědové dnešních farmářů. Právě v těchto podmínkách, ve vysoké nadmořské výšce a v půdě obohacené dávnou vulkanickou činností, získává káva svůj charakter.
Chuť, která má hloubku
Tchibo Barista Colombia spojuje to nejlepší z tohoto regionu a odráží jeho přirozenou rozmanitost. V chuti nabízí plné tělo, živost a příjemnou vyváženost, ve které se postupně rozvíjejí tóny červených bobulí a jemný nádech čokolády. Závěr patří sametové cremě, která celý šálek zakulacuje a dodává mu hladkost.
Praženo s respektem
Pomalé bubnové pražení nechává vyniknout přirozený chuťový profil zrn. Výsledkem je káva, která působí vyváženě a přesvědčivě – stojí na kvalitě a pečlivém zpracování.
Pro každý způsob přípravy
Tchibo Barista Colombia se hodí pro přípravu v plnoautomatickém i pákovém kávovaru, stejně jako pro moka konvičku nebo filtr. Jako espresso nabídne plný a intenzivní zážitek, jako caffè crema pak jemnější, zaoblený profil se sametovou pěnou. Výborně funguje i v mléčných variantách – od cappuccina po latte macchiato, kde její ovocné tóny zůstávají dobře čitelné.
Čerstvost, která vydrží
Praktickým detailem je aroma uzávěr Tchibo, který chrání kávová zrna před světlem a vzduchem a pomáhá udržet jejich čerstvost od prvního otevření až po poslední šálek.
Více informací: www.tchibo.cz