Nová Philips Avent Hands-free odsávačka mateřského mléka má jeden z nejlepších designů na světě

Na trhu je horkou novinkou, ale už nyní vyhrála prestižní ocenění iF DESIGN AWARD. Nová Philips Avent dvojitá Hands-free elektrická odsávačka mateřského mléka je ideální pomocník pro všechny maminky. Napodobuje přirozený rytmus sání miminka a díky výkonu, jemnosti a lehkosti budete mít volné ruce a více času pro sebe.

Spousta maminek používá odsávačku mateřského mléka, když se vracejí do práce nebo si zkrátka užívají chvilku volna, ale chtějí svému děťátku dopřát mateřské mléko i ve chvílích, kdy nemohou být s ním. S odsáváním se začíná zpravidla buď hned na začátku, protože některá miminka nechtějí pít a přisávání jim dělá problémy, nebo pak zhruba v šesti měsících dítěte, kdy se kojení zaběhne, aby partner mohl pomoci například s nočním krmením.

Spánek je totiž pro klidné rodičovství klíčový – průměrná česká maminka si může v noci dopřát jen něco málo přes čtyři hodiny odpočinku bez přerušení. Není proto divu, že si ženy na mateřské tak často stěžují na únavu a vyčerpání. Moderní technologie, jako právě odsávačky, jim umožňují větší flexibilitu při kojení. Jen jedno procento matek v průzkumu společnosti Philips uvedlo, že jim partner pomáhá při kojení a krmení – odsávačky to mohou změnit.

Skoro ani nepoznáte, že je v podprsence

Philips Avent Dvojitá elektrická Hands-free odsávačka je určena pro efektivní a pohodlné odsávání mateřského mléka. Má výkon srovnatelný s nemocničními odsávačkami, ačkoli se jedná o kompaktní a přenosný model.

Co se týká samotného pití, ve společnosti Philips vědí, že miminka to umějí nejlépe. Proto Hands-free odsávačka napodobuje jejich přirozený rytmus polykání. S až 85 sacími cykly za minutu je Philips Avent 2x rychlejší než většina jiných odsávaček.

Nástavce na bradavky s jemnou silikonovou vložkou jsou vhodné pro každý tvar i velikost, takže se nemusíte bát, že by odsávání bylo nepříjemné, nebo dokonce bolestivé. Padnou 99 % maminek, zatímco jedinečná silikonová prsní vložka SkinSense zajistí maximální pohodlí a s využitím přirozeného tepla vašeho těla se jemně vytvaruje podle konkrétního prsu. Ultralehká sběrná nádobka se navíc pohodlně vejde do podprsenky, takže skoro ani nepoznáte, že tam je.

Díky praktickému pletenému poutku, sponě na oblečení a tichému motoru se odsávačka přizpůsobí vašemu životnímu stylu a můžete se s ní pohybovat zcela volně. Dopřejte si svobodu a diskrétnost, ať už odsáváte v práci nebo doma.

Prestižní ocenění

Philips Avent Hands-free odsávačka je do detailu navržena tak, aby maminkám poskytovala tolik ceněnou volnost. Designéři při její tvorbě kladli ženu a její komfort na první místo, aby ji odsávání mléka po fyzické i psychické stránce neomezovalo a bylo snadnější než kdykoli předtím.

Tento přístup ocenila i nezávislá porota mezinárodní soutěže iF DESIGN AWARD, která novou elektrickou odsávačku vyzdvihla mezi 11 000 přihlášenými produkty ze 66 zemí. Od roku 2013 společnost Philips získala už 23. cenu iF DESIGN AWARDS a znovu tak potvrdila, že inovativní přístup, promyšlený design a maximální snaha o naplnění potřeb zákazníka jsou jí vlastní.

Více informací najdete na webu www.philips.cz/avent