Nové dudlíky jsou tu! Philips Avent uvádí dudlíky z 80 % z rostlinných materiálů

Philips Avent představuje své osvědčené dudlíky v nové, udržitelnější verzi. Dudlíky jsou nyní vyrobeny z více než 80 % z rostlinných materiálů pocházejících z obnovitelných zdrojů, například z použitých a vyčištěných rostlinných olejů. Zůstávají přitom stejně bezpečné, pohodlné a odolné jako jejich předchůdci, které více zatěžovali životní prostředí.
Za tento krok získala řada dudlíků Philips Avent prestižní ocenění Green GOOD DESIGN Award 2025, které vyzdvihuje nejvýznamnější příklady udržitelného designu na světě.
Všechny dudlíky Philips Avent mají i nadále ortodontickou savičku podporující přirozený vývoj dutiny ústní. Spotřebitelské testy ukazují, že 98 % dětí tyto dudlíky přijímá a rodiče jim dávají průměrné hodnocení 4,8 hvězdičky z 5.
Všechny dudlíky Philips Avent mají ortodontickou silikonovou savičku, která je navržena tak, aby podporovala přirozený vývoj dutiny ústní. „Ortodontický tvar silikonové savičky podporuje správný vývoj tvrdého patra, následné postavení zubů a přirozenou práci jazyka i žvýkacích svalů. Díky tomu může přispět ke minimalizaci rizika ortodontických problémů v budoucnu a miminko si zároveň uchovává přirozený sací reflex,“ vysvětluje dentální hygienistka Jana Prchal Křepelková.
Proč jsou dudlíky právě ze silikonu?
Philips Avent vědomě používá silikon místo přírodního kaučuku (latex), a to především díky jeho bezpečnosti a dlouhodobé spolehlivosti. Silikon je hypoalergenní, zatímco latex může u některých dětí vyvolat alergii, a navíc neobsahuje problematické chemikálie, což z něj činí materiál běžně využívaný i v medicíně. Oproti latexu je také výrazně odolnější vůči vysokým teplotám i častému čištění, takže vydrží déle a zachovává si své vlastnosti. Silikon je chemicky inertní, nemění tvar ani barvu a méně podléhá množení mikroorganismů, což zajišťuje vyšší hygienu. V neposlední řadě je stabilní a odolný vůči povětrnostním vlivům, zatímco latex má tendenci časem degradovat.
Portfolio zůstává stejné
Portfolio dudlíků Philips Avent nyní nabízí všechny oblíbené typy v nové udržitelnější verzi:
Philips Avent Ultra Start (na úvodním obrázku)
Uklidňuje naše nejmenší od prvního dne. Je vhodný pro děti ve věku 0-2 měsíce, extra malý a lehoučký, speciálně vyvinutý pro novorozence. Podle průzkumu Philips ho přijímá až 98 % miminek, protože texturovaný silikonový sosák napodobuje pocit maminčina prsu. Je dostupný v denní i noční variantě s fosforeskujícím krytem a také v několika barevných designech.
Philips Avent Ultra Air
Uklidňuje a poskytuje dostatek vzduchu. Dudlík Philips Avent Ultra Air mohou používat děti od narození do 18 měsíců. Díky čtyřem otvorům
v kotouči zajistí mimořádně velké proudění vzduchu, aby pokožka pod dudlíkem mohla dýchat. Prodává se v různých barvách a provedeních, která podtrhují individualitu dítěte i kreativitu maminky.
Philips Avent Ultra Soft
Nejměkčí dudlík z řady je určený pro citlivou pokožku kolem úst a je vhodný pro děti od 0 do 18 měsíců. Díky extra jemnému štítu chrání před podrážděním, otlaky a vyrážkami. Jeho design kopíruje přirozené křivky obličeje vašeho miminka. Zaoblený kotouč šidítka navíc minimalizuje tlak na tvářičky a zajišťuje tak mimořádnou jemnost.
Doporučená maloobchodní cena se pohybuje od 199 Kč do 229 dle designu.
Zdroj: www.philips.cz/avent