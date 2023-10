Novinka na trhu: Pribináček Krupička ve dvou příchutích

Krupicová kaše je oblíbená klasika, která hned po první lžičce připomene dětství a teplo domova. Každý máme svůj způsob zdobení – rozteklé máslo, kakaová posypka, skořice, ovoce… Výsledkem je sladká dobrota, která naplní bříška a potěší chuťové pohárky. Teď ji můžete dopřát dětem nebo sami sobě kdykoliv – a bez starostí

s přípravou.

Pribináček přichází s novinkou v podobě již hotové chlazené krupicové kaše, která je oblíbeným jídlem jak dětí, tak i dospělých. Pribináček Krupičku můžete mít kdykoliv po ruce na svačinu i na večeři, do kapsy i do batohu, pro děti do školy i pro sebe do práce.

Zamilujete si ji na první ochutnání: obsahuje totiž jen základní suroviny: mléko, smetanu, pšeničnou krupici a špetku cukru, v případě skořicové Krupičky i špetku skořice.

Věděli jste, že krupicová kaše má bohatou historii rozpínající se po celém světě? Už ve starém Egyptě byla krupicová kaše považována za pochoutku, indická verze halvy je tamější nejoblíbenější cukrovinka, v Itálii milují semolino dolce, v Británii semolina pudding. V Řecku je tradičním svatebním pokrmem.

TIP: Pribináček Krupičku spotřebitelé již otestovali. V souboji chuti porazila konkurenční výrobky a největší oblibu si získala její ohřátá verze. Není se čemu divit, díky jejímu jednoduchému složení chutná jako od maminky. Tak to zkuste taky! Obsah kelímku přendejte do misky vhodné do mikrovlnky a ohřejte. Výsledkem je Krupička, jak ji znáte.