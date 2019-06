Nový dětský koutek v hračkářství Hamleys

Značka Hami v loňském roce otevřela v hračkářství Hamleys kojící koutek pro maminky nejmenších dětí. Teď vznikl i dětský koutek s názvem Hamíkov i pro větší ratolesti.

V pražském Hamleys mají děti o zábavu již tradičně postaráno. Tentokrát toto známé hračkářství myslí opět i na rodiče. Dětský koutek Hamíkov se postará o zábavu pro jejich děti od dvou do pěti let, rodiče si pak mohou zde vydechnout a zároveň se seznámit s produkty Hami (ovocné kapsičky, kojenecká strava, skleničky apod.), které je možné dětem rovnou zakoupit na svačinu či oběd. Udělejte si tedy pauzu a vraťte se také na chvíli do dětství díky pohádkovému prostředí plného dobrodružství, zábavy i živých hraček.