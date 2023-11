Nový kolektivní systém podpoří v obcích úklid nedopalků

S náklady na úklid nedopalků, jejich sběr a likvidaci nyní pomůže obcím kolektivní systém NEVAJGLUJ a.s., který vznikl na základě dohody výrobců tabákových výrobků a v těchto dnech obdržel oprávnění k provozu od Ministerstva životního prostředí.

Nedopalky cigaret hyzdí mnohá veřejná prostranství, parky, okolí zastávek a venkovních posezení. Filtry se rozkládají až patnáct let a do okolí se z nich mohou uvolňovat mikroplasty. Obce a města musí investovat čas, energii i peníze do jejich úklidu a odstraňování.

Hlavní povinností kolektivního systému provozovaného společností NEVAJGLUJ a.s. bude zajištění úhrad nákladů obcím na úklid, soustřeďování a další nakládání s odpady tabákových výrobků s filtry (nedopalky). Tyto úhrady budou financovány z příspěvků výrobců, kteří tabákové výrobky uvádějí na trh. Neméně důležitým cílem bude osvěta veřejnosti, zaměřená na omezení odhazování nedopalků v obcích mimo určené sběrné nádoby (tzv. littering).

Spolupráce s kolektivním systémem NEVAJGLUJ a.s. nebude pro samosprávy měst a obcí něčím novým. Řadu let jsou zvyklé na podobný typ spolupráce s kolektivními systémy, které zajišťují zpětný odběr a zpracování vysloužilých elektrozařízení nebo baterií.

Systém je po získání oprávnění na samém začátku: „Abychom mohli naplnit své povinnosti vyplývající ze zákona, musíme uzavírat smlouvy s obcemi tak, abychom ve třetím roce po udělení oprávnění spolupracovali s minimálně 90 % obcí v České republice,“ říká Martina Vrbová, ředitelka NEVAJGLUJ a.s. „Obcím, které budou nové spolupráci vstřícné a uzavřou smlouvu ještě letos, budou náležet úhrady již za rok 2023,“ dodává. Návrh smlouvy by všechny obce ČR měly obdržet do svých datových schránek v průběhu několika následujících týdnů.

Podle statistik se ročně na světě vyrobí zhruba 6 bilionů cigaret. Jediným správným způsobem zacházení s jejich nedopalky je jejich odhazování do směsného komunálního odpadu, nejčastěji do odpadkových košů, odkud je odpad odstraňován nebo energeticky využíván v souladu se zákonem o odpadech.

Pravda, nejlepší by bylo vůbec nekouřit…

Více informací lze nalézt na webu www.nevajgluj.cz.