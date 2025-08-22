Nový školní rok je za dveřmi a s ním i tipy na skvělé školní pomůcky!

Začátek nového školního roku nemusí být stresující jen pro děti. I rodiče čeká mnoho výzev – zvlášť, když zjistí, co vše musí do školní výbavy svým dětem pořídit. Díky japonské značce psacích potřeb Pilot máte však jistotu, že vašim malým školákům v lavicích nic chybět nebude!
Natři to chybám!
Vymazat, přepsat a vesele pokračovat? Ano, s gumovacími pery Pilot je to samozřejmost. Díky jejich termosenzitivnímu inkoustu lze totiž každou chybu snadno smazat a ihned přepsat. Školní sešity a úkolníčky plné škrtanců jsou tak minulostí a vašim malým školákům už se žádná chyba do cesty nepostaví! Aby však bylo studování ještě zábavnější, připravila si značka Pilot speciální limitovanou edici per Pilot FriXion Ball inspirovanou japonskou mangou One Piece! Pera FriXion Ball a FriXion Ball+ se stala součástí pirátského příběhu, v němž kapitán Luffy a jeho posádka vyráží na dobrodružnou cestu za pokladem. Pirátská banda tak propůjčila perům jedinečné motivy, které ohromí každého malého dobrodruha. Pera FriXion Ball v limitované edici kombinují jedinečné vlastnosti a originální design, čímž se stávají nepostradatelnou součástí školní výbavy.
Jedno pero, mnoho možností
Pera nemusí psát jen modře – a Pilot je toho důkazem. FriXion Ball totiž rozzáří penály studentů nejen díky svým originálním motivům, ale také díky široké škále barevných možností. Nespočet barev tak dovoluje školákům nejen si zapisovat, ale i kreslit nebo vybarvovat. FriXion Ball+ navíc díky své trojhranné ergonomické úchopové zóně vede prsty ke správnému držení, čímž pomáhá předcházet únavě při delším psaní. Je tak ideální volbou pro všechny mladé pisálky i vášnivé spisovatele, kteří své myšlenky a nápady rádi přenášejí na papír.
Popiš všechno, co tě napadne!
Školní rok nemusí být pouze o sešitech a učebnicích, ale i o kreativitě
a fantazii. Dekorační popisovač s akrylovou složkou Pilot Pintor totiž bez problému popíše téměř všechny povrchy – od dřeva přes plast, kov až
po textil. Přichystejte dětem svačinu do originálně popsané krabičky a zpříjemněte jim tak svačinovou přestávku ještě o něco více! Dejte své fantazii ještě větší prostor a pomalujte například látkové pytlíky na přezůvky, které tak díky popisovači Pilot Pintor proměníte v osobitý školní doplněk! Popisovače jsou navíc k dostání ve čtyřech různých šířkách stop – od extra tenkého až po široký. Skvěle se tak hodí jak na precizní a detailní práci, tak třeba na výrazné nápisy.
TIP: Jak dosáhnout unikátního odstínu?
Neoslovil vás žádný z dostupných odstínů popisovačů Pintor? Namíchejte si svůj! Než barva zaschne, smíchejte ji s dalšími barvami a vytvořte tak vlastí osobité odstíny, se kterými si můžete ozdobit téměř jakoukoli školní pomůcku!