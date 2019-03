Objevte ve svém dítěti talent

Snahou každého rodiče je rozvíjet ve svých potomcích nejlepší vlastnosti a podporovat jejich přirozené nadání. Metody, jak dítěti pomoci najít zábavný přístup k vědomostem, sebevědomí a úspěchu, mohou být různé. Důležité však je, aby v nich od malička hravě a přitažlivě posilovaly jejich přirozenou zvídavost a fantazii.

To umožňuje například mezinárodní projekt AMAkids, který rozvíjí tvůrčí a logické myšlení, zlepšuje paměť, posiluje koncentraci pozornosti a významně zrychluje vnímání a zpracovávání informací. Zároveň vám ukazuje cestu, jak zábavně a přitažlivě motivovat děti ke vzdělávání a harmonickému rozvoji.

Každý je v něčem dobrý

Avšak ne každý člověk má to štěstí, že se jeho nadání například k hudbě, sportu, matematice nebo výtvarnému umění projeví samo od sebe. Skutečnost, že se ve vašem potomkovi ukrývá nový Picasso nebo Stravinskij, vám může zůstat utajena a kdo ví, kolik neprojevených talentů zůstalo takto světu zbytečně ukryto.

AMAkids jako zábavné vzdělávání

Možná stojíte před úkolem, čím v dítěti vzbudit alespoň trochu zájmu k jiné činnosti, než je hraní her na počítači a sledování televize. Nebo váš syn nechce chodit do školy, protože ho nebaví počítání a vaše roztomilá holčička se vzteká, že jí nejde gramatika? Objevte pro ně AMAkids, akademii rozvoje intelektu.

Harmonický rozvoj bez hranic

AMAkids provádí výuku dětí a dospělých podle speciální metody, která pod názvem mentální aritmetika stimuluje přitažlivou a účinnou formou harmonický rozvoj obou mozkových hemisfér a tím výrazně zvyšuje mentální schopnosti a inteligenci dětí.

Abakus není „sprosté“ slovo

Základem mentální aritmetiky je výuka techniky ústního rychlého počítání pomocí abakusu, starověkého japonského počítadla, velmi podobného tomu, které známe z dětství. Rozdíl mezi počítadly však spočívá v tom, že čísla na abakusu jsou označována jejich určitou polohou na tyčce, nikoli pouze počtem kuliček. Určité schéma pohybu prstů na ruce rozvíjí jemnou motoriku a umožňuje počítat v hlavě mnohem rychleji a bez chyb.

Od vnoučat až po prarodiče

Pro studium je nejúčinnější věk přibližně od pěti do šestnácti let, ale metoda AMAkids efektivně pomáhá všem věkovým skupinám. V případě nejmenších dětí je důležitá jejich schopnost počítat do deseti a u lidí nad šedesát let není omezením nic jiného, než chuť k dalšímu rozvoji.

Cesta k sebevědomí a úspěchu

Absolvování kurzů AMAkids pomůže dítěti objevit a rozvíjet jeho vlohy, zlepšit studijní výsledky a upevnit sebevědomí. Zvýší jeho motivaci a nasměruje ho k zájmu o vzdělání. U školáků, kteří bojují s horšími studijními výsledky, nastartuje jejich snahu a zlepší postavení v kolektivu.

Zajíce v pytli kupovat nebudete

Ještě nejste rozhodnuti a rádi byste získali více informací? Navštivte zdarma ukázkové lekce AMAkids v Praze a na Kladně, kde vám tuto unikátní metodu zkušení lektoři rádi představí.

Pár čísel na závěr

AMAkids je uznávaná mezinárodní společnost s působností ve dvanácti zemích, v nichž více než 800 trenérů vyučuje v téměř 600 centrech. Číslo 102 944 vyjadřuje dosavadní počet absolventů, kteří touto efektivní metodou rozvoje prošli.

