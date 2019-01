Odstartovala dětská výtvarná soutěž Toyota Dream Car Art Contest

Toyota opět vyzývá všechny děti, aby ukázaly, jak si představují auto budoucnosti. Za jeho výtvarné ztvárnění navíc mohou získat krásné ceny nebo možnost podívat se s celou rodinou do Japonska.

Soutěžní klání 13. ročníku této výtvarné soutěže odstartovala 15. prosince 2018. Právě od tohoto data mohou všechny děti posílat přihlášky do národního kola celosvětové soutěže. Chce to pořádnou dávku fantazie, protože každý rok soutěží téměř milion obrázků z celého světa. Vyhlašuje se však i devět vítězů ve třech věkových kategoriích národního kola. Ti si odnesou například hoverboard, Lego, dron nebo trička či model Toyoty Yaris WRC.

Dnešní děti jsou zároveň i budoucí řidiči a možná i designéři a konstruktéři vozů budoucnosti. Touto soutěží se proto Toyota snaží podpořit jejich představivost, ale i to, že snít se vyplácí, protože jednoho dne se každý sen může stát realitou. Děti se zároveň při kreslení auta z budoucnosti zamýšlejí nad tím, jakou roli hraje v lidském životě automobil a jak jeho role v příštích desetiletích možná promění.

Soutěže se mohou zúčastnit děti do patnácti let. Utkají se ve věkových kategoriích do 8 let, 8 až 11 let a 11 až 15 let. Své vysněné auto by měly namalovat ručně na formát A3. Použít mohou pastelky, vodové barvy, ale povoleny jsou třeba i koláže. Na zadní stranu výkresu je důležité nalepit přihlášku, kterou rodiče nebo zákonní zástupci najdou na stránkách soutěže. Dílo se pak odesílá s označením „Toyota Dream Car Art Contest“ na adresu:

Toyota Central Europe-Czech, s.r.o.

Bavorská 2662/1

155 00 Praha 5

Uzávěrka všech přihlášek národního kola je 28. února 2019. Devět českých vítězů, kteří budou vyhlášeni v březnu, poté postupuje do mezinárodního finále a pokud se v něm umístí na hodnoceném místě, má příležitost vydat se s rodinou na cestu do Japonska na slavnostní vyhlášení vítězů celosvětové soutěže.

Více informací včetně podrobných pravidel soutěže a soutěžního formuláře najdete na www.toyota.cz/world-of-toyota/dream-car.