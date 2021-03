Olivový olej již od prvních příkrmů

Olivový olej je jeden z nejzdravějších tuků vůbec, proto jeho zařazení do jídelníčku dětí už od prvních příkrmů se dítěti a také vám, co by starostlivému rodiči, mnohonásobně vrátí.

Tuky obecně jsou nezbytnou součástí výživy, jsou zdrojem energie a esenciálních mastných kyselin. Pomáhají vstřebávat některé vitamíny, jako A, D, E, K, a zvýrazňují skutečnou chuť jídla. Ale není tuk jako tuk. Pokud si můžete vybrat, volte raději rostlinný tuk. Tuky živočišného původu, jako je máslo a sádlo, obsahují nasycené mastné kyseliny. Ty jsou pro lidské tělo těžce stravitelné a zanáší cévy. Tuky rostlinného původu jako margaríny a rostlinné oleje typu řepka nebo slunečnice obsahují převážně polynenasycené mastné kyseliny. Ty jsou sice lépe stravitelné, ale v organizmu oxidují a vytváří tak volné radikály. Olivový olej je sice také rostlinného původu, ale jako jediný je tvořen hlavně mononenasycenými mastnými kyselinami, které jsou lidským organizmem nejlépe tolerovány. Kromě toho je olivový olej bohatý na polyfenoly, tedy antioxidanty, které chrání právě před nebezpečnými volnými radikály. Díky těmto dvěma vlastnostem je olivový olej považován za nejzdravější tuk vůbec. Tak proč ho tedy nezařadit do jídelníčku už od útlého dětství!?

Olivový olej je bohatý na vitamíny, především vitamín E. Má blahodárný vliv na cévy, reguluje hladinu cholesterolu, podporuje růst kostí, zlepšuje sekreci žluči a tím upravuje celkové trávení. Olivový olej tedy i tomu vašemu malému miláčkovi zharmonizuje trávení a tím také velmi významně pomůže v boji proti nepříjemným prdíkům. A ruku na srdce, milé maminky, taková pomoc, navíc úplně přírodním a přirozeným „lékem“ je opravdu k nezaplacení.

Pokud se tedy rozhodnete zařadit dětem do denního jídelníčku olivový olej, nejen, že dostane dávku vitamínů a antioxidantů, které podpoří jeho imunitu, ale také celkově zlepšíte jeho trávení. A protože až 70% imunity sídlí ve střevě, točíme se stále v kruhu.

Kromě všech těchto zdravotních benefitů to má ale ještě jedno velké plus. Naučíte děti už od malička rozpoznat chutě „pravých“ potravin. Těch skutečných, těch, co vyrostly v přírodě a nejsou nějak chemicky upravované. Důležité ale je sáhnout po opravdové kvalitě, zvolte olivový olej, který krásně voní a skvěle chutná.

Náš tip:

Olivový olej, který můžete používat od prvních příkrmů

Olivový olej pro děti ze španělské farmy Nobleza del Sur i Casitas de Hualdo je speciálně vyroben pro vybíravé dětské jazýčky. V obou případech jde o kupáž, tedy o směs několika olivových odrůd. Chuť oleje je vyladěna tak, aby nebyl příliš výrazný a byl spíše krémovitý. Oba oleje lze používat již od prvních příkrmů. Nejdříve přidáváte po kapičkách a postupně zvyšujete denní dávku.

Olej Casitas de Hualdo je vyroben ze čtyř olivových odrůd – Arbequina, Picual, Cornicabra a Manzanilla, a to přesně v takovém poměru, aby převládlo ovocné aroma a do popředí vystoupila chuť zelených jablek, rajčat a banánů. Olej je krásně jemný a krémovitý, ideální v podstatě v kombinaci s jakýmkoliv dětským pokrmem. Skvělý je ale s ovocem, ať už nakrájeným na tenké plátky jako carpaccio a posypaným opraženými oříšky nebo jako dochucení ovocného salátu. Olej z farmy Nobleza del Sur je kupáží odrůd Arbequina a Picual. Jemná a krémovitá Arbequina převládá a udává hlavní tón chuti a aroma. Pravda, v porovnání s Casitas de Hualdo je sice trošku štiplavější s lehkými travnatými tóny, to ale vůbec nevadí, větší děti si alespoň začnou zvykat na výraznější chuť.

Ať už si z nabídky OLIVUM vyberete olivový olej pro děti Nobleza del Sur nebo Casitas de Hualdo, určitě nešlápnete vedle. Obě španělské farmy sklízí olivy na své olivové oleje výhradně v říjnu, kdy jsou olivy v nejlepší kondici a obsahují nejvíce zdraví prospěšných látek.

