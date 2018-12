Opravdová Asie v pražské restauraci SaSaZu

Chcete se naučit vařit asijská jídla od šéfkuchaře Andyho Tana, jak to udělala i topmodelka Daniela Peštová? Zážitkové vouchery SaSaZu jsou skvělým vánočním dárkem!

Oblíbená asijská fusion restaurace SaSaZu není jen místem, kam se můžete zajít skvěle najíst. SaSaZu má pro má pro všechny fanoušky asijské kuchyně připraveny i další zážitky. Můžete se naučit vařit s šéfkuchařem Andy Tanem nebo se vydat na prohlídku pražské tržnice Sapa.

Veškeré zážitky, které SaSaZu nabízí, vám umožní poznat autentické chutě a vůně asijského kontinentu a poznat nečekané a báječné kombinace, které tato kuchyně nabízí. Pomyslně tak procestujete opravdovou Asii s jejími neopakovatelnými barevnými a chuťovými kombinacemi. Všechny zážitky, které SaSaZu nabízí, je také možné darovat těm, na kterých vám záleží ve formě dárkového poukazu. Ty se dají koupit přímo v restauraci nebo online.

Dárkové poukazy jsou na:

1. Kurzy vaření

Probíhají jednou měsíčně v průběhu sobotního odpoledne (cca 12:00 až 14:00). Pod vedením šéfkuchaře a jeho asistentů se naučíte přípravu tří tradičních asijských pokrmů a namíchání jednoho koktejlu. K účasti na kurzu je nutné zakoupení poukazu Experience voucher Cooking School a následná registrace na jeden z plánovaných termínů. Tento voucher je také skvělým vánočním dárkem pro každého, kdo by se rád zdokonalil v přípravě asijských jídel a naučil se něco nového. V případě zájmu je také možné domluvit si individuální termín pro skupinku vašich přátel nebo pracovní tým. Voucher stojí 3 100 Kč.

„Kurzy vaření dělám moc rád, protože tak mohu lidem, které to zajímá, přiblížit tajemství asijské kuchyně a jejích autentických ingrediencí. V průběhu kurzu je naučím principy asijského vaření, a když pak budou vařit doma, jejich jídla už nikdy nebudou chutnat fádně,“ říká Andy Tan. Kouzlu asijské kuchyně a Andyho kuchařského umění propadla také topmodelka Daniela Peštová, která se kurzu zúčastnila. „Doma všichni milujeme asijskou kuchyni a tak jsem moc ráda, že jsem se od Andyho mohla naučit něco nového. Třeba jak zkombinovat výrazné chutě a barvy typické pro jihovýchodní Asii. Škola vaření s Andym by určitě byla skvělá také jako odpolední nebo večerní program s přáteli,“ řekla topmodelka Daniela Peštová. (video)

2. Výlet do tržnice Sapa

V jarních a letních měsících se kuchaři z restaurace vydávají na výlety do známé tržnice Sapa, aby účastníkům přiblížili autentické chutě, vůně a pohostinnost, kterou tato asijská tržnice nabízí. V průběhu návštěvy tak ochutnáte kávu připravenou jako ve Vietnamu, místní specialitu Bánh cuốn, nejlepší grilovanou kachnu nebo neobvyklé sladkosti. Dozvíte se také, kde kupovat kvalitní ingredience, čerstvé mořské plody a exotické ovoce. Voucher může být skvělým dárkem, pro někoho, kdo rád cestuje, vaří a poznává nové vůně a chutě. Cena voucheru je 1 500 Kč.

3. Taste of SaSaZu

Ochutnávkové menu pro dva, které představuje dokonalý průřez tím, co asijská fusion kuchyně nabízí. Perfektní dárek k Vánocům nebo narozeninám. Cena voucheru je 2 100 Kč.

V SaSaZu je také možné zakoupit dárkové poukazy v hodnotě 1 000 Kč.

