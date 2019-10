Ovocňák – jen ovoce a zelenina z Bílých Karpat, bez přidaných nesmyslů

Ovoce a zeleninu pro své produkty pěstují v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, sami si ho zpracovávají a vyrábějí z něj mošty, pyré a svačinky, které milují děti i rodiče. To je Ovocňák, značka, kterou založila rodina Kořínkových už v roce 2011 a nyní vstoupila do své deváté sezóny.

Všechny produkty Ovocňáku jsou čistě přírodní, šetrně zpracované a bez chemických konzervantů. Poslední roky dokonce pochází velká část ovoce z vlastních sadů, které si rodina Kořínkových vysadila nedaleko své výroby. Co si nepěstují sami, to odebírají od místních pěstitelů, které osobně znají. „Zpracováváme jen lokální ovoce a zeleninu, protože věříme, že máme konzumovat to, co u nás vyroste a sklízí se v plné zralosti. Navíc můžeme přímo kontrolovat kvalitu surovin, které používáme,” vysvětluje filosofii Ovocňáku jeho obchodní ředitel Tomáš Kořínek mladší.

V nabídce Ovocňáku najdete tři hlavní produktové řady:

Ovocné plátky

To je svačinka, kterou budete ujídat svým dětem. Ovoce v Ovocňáku pasírují a pak v tenké vrstvě za nízkých teplot suší, aby si zachovalo co nejvíce chuti i výživných látek. Výsledkem jsou tenké plátky, které jsou ideální snack, ať už jste kdekoliv. Na výrobu jednoho 20g balení plátků se spotřebuje 120 g čerstvého ovoce, takže to prostě musí být dobré. Máte rádi křížaly? Pak plátky budete milovat!



Mošty

Čerstvé ovoce za studena vylisují, šetrně pasterují a ihned zabalí. Žádné koncentráty, žádné konzervanty, žádné aroma nebo barviva. Vybrat si lze z 13 druhů od čistě jablečného, přes ovocné a zeleninové kombinace až po speciality, jako je jablko s rakytníkem nebo s aronií.

Můžete je koupit buď v krabicích na doma (od 214 Kč/3 l) nebo v praktických kapsičkách, které se hodí do dětských svačinových boxů nebo na cesty (od 25 Kč/200 ml).

Pyré

Pro pyré se ovoce nelisuje, ale pasíruje za studena a výsledkem je hodně husté smoothie, které zasytí, osvěží a ještě zažene mlsnou. Na výběr je z devíti druhů a zkusit byste určitě měli kombinaci jablka, hrušky a rakytníku, které zaručeně jinde neochutnáte.

Stejně jako mošty si je můžete koupit do zásoby na doma (od 214 Kč/3 l), kde díky šetrné pasteraci vydrží až rok nebo v kapsičkách na ven (od 22 Kč).

Produkty Ovocňáku obsahují pouze přirozeně se vyskytující cukr, tedy žádný přidaný a ani žádné další nesmysly. Jen příroda z Bílých Karpat vylisovaná, pasírovaná nebo sušená tak, abyste si ji vy i vaše děti mohli dopřávat kdykoliv a kdekoliv.