Ovocné otázky

Sezóna ovoce je v plném proudu. I když dnes není problém sehnat v supermarketech takřka jakékoliv ovoce po celý rok, otázkou zůstává: jaké vlastně je. A proto se snažte jíst převážně takové, které roste ve vaši blízkosti, resp. v našem zeměpisném pásmu. Možná si také kladete otázku, které z mnoha mýtů kolem ovoce jsou pravdivé…

Jahody jsou obzvlášť náchylné k plísni

Bohužel ano. Protože nemají pevnou slupku, mohou se spóry plísní snadno dostat do dužiny a tam se díky vysokému obsahu vody rychle rozšíří. Což se pouhým okem nedá vždy poznat. Proto je nutné už napadené jahody v každopádně vyhodit. Velkorysé odkrojení viditelných bílých kožíšků nestačí!

Jablka raději loupat

Ne, protože většina zdravých látek je obsažena právě ve slupce nebo pod ní. V každém případě úplně malým dětem, které ještě nemají dost zoubků ke kousání a žvýkání, by se jablko oloupat mělo. Jinak stačí důkladné umýt a otřít, aby se odstranila vosková vrstva a případné zbytky prostředků na ochranu plodů. Vhodný je odstraňovač jádřince, kterým snadno vykrojíme samotný jádřinec i místo kolem stopky, které se špatně čistí.

Třešně a voda znamená bolest břicha

Ne, tolik toho nedokážeme sníst ani vypít, aby to vyvolalo potíže. Problémy nezpůsobuje samotný fakt, že konzumujeme najednou ovoce i vodu, ale bakterie a kvasinky, které z nečistot s ovocem také přijímáme. Avšak žaludeční šťáva zředěná vodou je ještě natolik silná, aby zničila tyto bakterie a kvasinky.

Po banánech se tloustne

Podobně jako např. kaki, mirabelky, hrozny, liči a fíky, obsahují i banány hodně ovocného cukru. Díky němu jsou sladké a u dětí oblíbené, jsou však i kalorické. Ve 100 gramech banánu je 88 kilokalorií – dvakrát více než v broskvích, švestkách a meruňkách. Avšak na rozdíl od čokolády a sladkých limonád, banány díky své vláknině na delší dobu zasytí a dodají řadu vitaminů a minerálních látek.

Kiwi nedávat do mléčných výrobků

Raději ne. Protože toto zelené exotické ovoce se špatně snáší s mlékem. Stejně jako ananas a papája, obsahuje enzym rozkládající bílkoviny, čímž způsobí zahuštění mléka. Jogurt i tvaroh budou chutnat hořce. Kdo však svého kiwi v müsli se nechce vzdát, může ovoce krátce spařit v horké vodě, aby štěpící enzym vyřadil z činnosti.

Citrusové plody: nejlepší dodavatelé vitaminu C?

Bezpochyby jsou citrusové plody bohaté na vitamin C: na 100 gramů obsahují citrony 54, pomeranče 50, grapefruity 44 a mandarinky 32 miligramy vitaminu C. Ještě více ho však obsahují jahody, papája a černý rybíz. Ten je se 177 miligramy na 100 gramů ovoce absolutní špičkou v obsahu vitaminu C.